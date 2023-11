“Beccacece me tenía mala”: la historia del futbolista paralímpico que brilla en Santiago 2023 y que estuvo en la U

La fiesta de Santiago 2023 continúa desarrollándose de la mejor manera y entre sus deportistas aparece el llamativo caso de un futbolista paralímpico que estuvo en la U más exitosa de los últimos años. Conoce su particular y anecdótico caso a continuación.

Como suele ser encada evento deportivo, el fútbol siempre logra captar más la atención, y así ocurre independientemente de cuáles sean sus disciplinas y modalidades. Desde este escenario conocimos a Leonel Guzmán, específicamente desde el Fútbol PC, o fútbol adaptado para personas con parálisis cerebral.

Se trata de una de las máximas figuras de esta categoría, pero con una carrera que comenzó desde muy pequeño jugando en las divisiones inferiores de la Unión Española. Posteriormente dio su salto a la escuadra azul, cumpliendo con las grandes proyecciones.

En el ‘León’ formó parte de la categoría ’93 integrando diferentes series e incluso tuvo pasos por La Roja sub-15, 16 y 17. Gracias a su despliegue y talento demostrado en el club, entrenó varias veces con el Primer Equipo de Universidad de Chile, llegando a ser sparring de Jorge Sampaoli.

Ahora, siendo crack en los Juegos Parapanamericanos, recordó aquella época en la que compartió con grandes jugadores que conformaron uno de los planteles más icónicos del ‘Bulla’.

“Estuve en la U de Sampaoli. Fui sparring del equipo de todos esos cracks. Mi amigo era Sebastián Martínez; después, los cercanos eran Leo Valencia, Ángelo Henríquez, Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y José Contreras, quien me peló la cabeza cuando debuté en un amistoso en Concepción”, comentó en conversación con El Mercurio.

“Beccacece me tenía mala”

Los recuerdos de Guzmán también pasan por un lado menos amigable, ya que en ese paso por la U, en esa etapa tan crucial en la carrera de un futbolista, el actual jugador de Santiago 2023 identifica cierta injusticia y tratos muy duros.

Aquel momento se lo atribuye a alguien con nombre y apellido, Sebastián Beccacece. Según comentó, el aquel entonces asistente técnico (segundo entrenador) de ‘Sampa’, es el responsable de que no siguiera vistiendo la camiseta de los universitarios.

“Yo creo que fue porque le caía mal, nomás”, aseguró, enfatizando en que se fue del club porque “Beccacece me tenía mala”. Esto lo complementó con su mal recuerdo de la relación entre ambos.

“Una vez, en un entrenamiento, le hice un hoyito a Sampaoli y Beccacece se enojó mucho, me gritaba ‘¡No, no. Guzmán, nooo!‘. Mala clase Beccacece”, apuntó.

Añadió que “en juveniles hacía tremendos partidos, Sampaoli me felicitaba, pero Beccacece nunca nada, puros palos me tiraba“.

El día que todo cambió

Más allá de lo que pudo haber influido la actitud del argentino, Leonel Guzmán estaba decidido a seguir con su camino. Su talento lo respaldaba. Así fue como tras salir de Universidad de Chile llegó a La Pintana y posteriormente a Barnechea.

Pero la gran oportunidad llegó en 2015, cuando se le presentó una oferta de Cobreloa. Sin embargo, previo a emprender rumbo a Calama desde la Región de Valparaíso, sufrió un trágico accidente que le cambió la vida.

“Fue el año en que hubo un megaincendio y cambiaron el sentido del tránsito. Me bajé del auto, me atropelló uno primero, que me lanzó a la otra pista y ahí me pasó por encima un camión Brinks“, relató.

Tras lo ocurrido, pasó aproximadamente dos meses en coma mientras se realizaron todos los esfuerzos clínicos. Allí, según él mismo cuenta, lo tuvieron que “reconstruir entero”.

“Entre los daños que siguen están los problemas de memoria, olvido muchas cosas rápidamente y otras simplemente no las recuerdo. En mi cerebro algo se salió de su lugar y no volverá más a estar donde estaba”, detalló.

“Hace tres años me costaba correr más, patear el balón, hacer cambios de ritmo. Parecía imposible que volviera a caminar y cuando di mis primeros pasos fue sólo fuerza mental”, complementó.