Sofía Fuentes cae en la primera ronda del tenis en silla de ruedas: “La presión de intentar hacer las cosas bien me juega en contra”

El debut del tenis en silla de ruedas no fue positivo para Chile en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 luego que la primera representante en entrar al Court Central del Estadio Nacional, Sofía Fuentes, cayó en la ronda inicial ante la ecuatoriana Alexandra Meza.

En el primer set, la talquina perdió por 6/4, pero cuando en el segundo parcial tuvo el quiebre a su favor (disponiendo de punto de set incluido), no pudo sostener la ventaja y cayó por 7/5, consumado su derrota tras 1 hora y 53 minutos de juego.

“Pedirle disculpas a la gente por mi desempeño, a veces la presión de intentar hacer las cosas bien a veces me juega en contra. Trataré de enfocarme en el dobles. Estoy muy agradecida de la gente que vino a apoyar”, comentó una abatida Sofía Fuentes en diálogo con ADN Deportes, aunque intentó mirar con más optimismo su desempeño.

“Vengo de dos años sin entrenar, recién volví a hacerlo el año pasado. Ha sido un año muy intenso, con mucho esfuerzo, muchas lágrimas y bancarse muchas cosas. Ya son mis segundos Parapanamericanos, estoy feliz de representar a Chile”, remarcó la deportista nacional, que también reconoció las dificultades del clima, pero feliz a la vez con el público que repletó las graderías para verla.

“El calor me tenía un poco agotada, no podía ver bien la pelota al servir con el sol de frente. La gente está motivada y eso a uno lo llena, están muy presentes en estos Juegos. Esto no ha terminado, vamos a dar lo mejor en el dobles”, concluyó Sofía Fuentes.