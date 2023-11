La gimnasta nacional, Makarena Pinto, se refirió la polémica generada en la posta 4×400 de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, luego de las denuncias presentadas en redes sociales por las atletas Poulette Cardoch y Berdine Castillo.

En concreto, Cardoch emitió un comunicado acusando que el entrenador del revelo, Marcelo Gajardo, la dejó fuera del equipo que corrió la prueba, pese a que la atleta nacional se había ganado el derecho a participar gracias a sus buenas marcas.

“Nosotros fuimos al estadio el día sábado, vimos la competencia y pensé que la Poli (Cardoch) iba a correr, pero ahí quedó. Después cuando ella hace el comunicado, a mí me llegó porque también lo viví durante dos años estar fuera”, comentó Makarena Pinto en diálogo con ADN Deportes.

“No puedo creer que siga pasando y que haya pasado en un evento tan importante como este. Que sigan sucediendo estas cosas a esta altura es complejo y difícil. Se me vinieron todos esos recuerdos malos del deporte y te da pena”, agregó.

En esa línea, la gimnasta del Team Chile añadió: “Yo me enojé la verdad, me afectó. Quise apoyarla porque encuentro que es triste cuando una está sola, cuando nadie te apoya y tus compañeros, autoridades y deportistas te dan la espalda. Yo también lo viví muy sola y nadie me acompañó en mi causa”.

“Es inaceptable que sigan ocurriendo estas malas prácticas que empañan al deporte y los deportistas. Ensucia todo y te corta tu carrera. Uno de los mejores recuerdos que iban a ser los Juegos Panamericanos, que se empañen por malas prácticas de autoridades y entrenadores, no corresponde”, afirmó.

Finalmente, Pinto entregó detalles sobre una situación similar que vivió en la gimnasia. “Por eso decidí apoyar la causa, porque también lo viví muy sola y que no te apoyen es complejo. Yo estuve dos años fuera, fui una de las más afectadas porque no tenía donde entrenar. Luego tuve que abandonar porque no tuve apoyo de nadie y perdí dos años fuera de la gimnasia”, cerró.