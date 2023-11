“Quizás no soy tan buena”: Isidora Jiménez quiso abandonar Santiago 2023 por críticas en CHV

Quiso abandonar todo. Así le afectaron las críticas emitidas en CHV a Isidora Jiménez, que quiso renunciar en medio de Santiago 2023.

Esto luego de que Fernando Solabarrieta y Macarena Reyes la cuestionaran duramente en un micrófono que se quedó abierto en la transmisión por Pluto TV.

“Ya hace mucho que no le da”, dijo Macarena tras verla correr los 200 metros, a lo que su compañero contestó “y la verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco”.

Una situación que indignó al Team Chile, que se cuadró con la corredora. Martina Weil, de hecho, sacó la voz, y señaló que “la Isi es nuestra, no está sola y que si se meten con la Isi se meten con el atletismo completo”.

Incluso, la misma velocista contestó a través de un gesto, cuando ganó medalla de plata en la prueba 4×100, e hizo silencio para sus haters.

Isidora Jiménez y su casi renuncia

Eso sí, pese a esta respuesta, las horas previas a esto no fueron nada de fáciles, ni para la deportista ni para sus compañeras.

Así lo contó Ignacia Montt, que corrió en la prueba junto a Jiménez: “Nos costó mucho como equipo proteger a la Isi en ese minuto y sacarla adelante. De hecho, la Isi había corrido y hablamos con ella el miércoles en la noche. Nos dice ‘estoy bien’ y nos dice, ‘da lo mismo lo que hablen, filo'”.

Sin embargo, a la mañana siguiente, cambió. “Como que le pegó y me dice ‘quizás no necesitan correr la posta conmigo y si están hablando esas cosas es quizás porque no soy tan buena'”, señaló.

Y agregó que “tuvimos que contenerla y fue súper frustrante y difícil para nosotras sacarla de ese estado para que volviera a estar en modo competitivo y creo que hicimos una muy buena pega de amigas”.

🌤️ #BuenosDíasTVN | Llega al estudio Ina Montt, una de nuestras Pumas plateadas 🥈 📲 Señal #ENVIVOTVNhttps://t.co/sKRic98fr5 pic.twitter.com/g6fDccbxus — Buenos Días a Todos (@BuenosDiasTVN) November 6, 2023

“Ella tenía el anillo de los Juegos Olímpicos en el dedo y le dije ‘mira tu anillo y acuérdate quién eres’… Le decíamos ‘te necesitamos, no puedes no estar’. La apañamos y creo que lo logramos y lo pudimos hacer bien. Salimos demasiado empoderadas y con ganas de comernos el mundo”, cerró.

De esta forma, Ignacia Montt dio cuenta de la complicada trastienda de los dichos contra Isidora Jiménez, que casi la sacaron de Santiago 2023.