Ganador del oro en patín carrera reacciona al polémico empujón que sufrió el chileno Emanuelle Silva: “No fue el show más bonito para la gente”

Este domingo, el chileno Emanuelle Silva se quedó con una medalla de bronce en el patinaje de velocidad 500 metros masculino de los Juegos Panamericanos 2023, carrera que quedó marcada por un polémico empujón que sufrió el representante del Team Chile.

En plena competencia, Guilherme Abel Rocha de Brasil provocó que Silva tuviera una dura caída por la cual se quedó sin chances de pelear por el oro. A raíz de lo sucedido, el patinador brasileño fue descalificado y perdió su bronce, medalla que finalmente se colgó el deportista nacional.

😓😢🫣 El momento de la polémica Acá te dejamos la carrera de Emanuelle Silva en la final de los 500 metros del patinaje velocidad, donde fue empujado por su rival brasileño, que fue descalificado, y lo privó de pelear el oro en #Santiago2023 #TeamChile #Santiago2023SinLímites pic.twitter.com/YprWVcWsOl — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 5, 2023

“El competidor de Brasil tuvo una jugada que no fue bien medida”

ADN Deportes conversó con el ganador de la medalla de oro de esta final del patín carrera, el colombiano Andrés Jiménez, quien comentó el lamentable episodio que afectó a Emanuelle Silva.

“La competencia de 500 metros tiende mucho a que haya roces. El competidor de Brasil tuvo una jugada que no fue bien medida, quizás no lo hizo con la intención de tumbar a Emanuelle, pero no midió bien el espacio y Emanuelle se fue al piso, eso me liberó la carrera a mí”, señaló el triunfador de la carrera.

“La caída de Emanuelle tranquilizó mi camino hacia la medalla de oro. No fue el show más bonito para la gente, pero se me dio el oro”, reconoció.

Además, Jiménez destacó la buena amistad que tiene con el patinador chileno. “Nos conocemos desde hace mucho tiempo, ha sido un camino que hemos recorrido casi juntos, siempre hemos tenido una buena relación y una bonita rivalidad, tratando de siempre respetarnos en la pista, cada uno vino por sus medallas, pero sin afectarnos en una situación que no sea limpia”, aseguró.

“Los colombianos actualmente somos campeones mundiales, venimos con ese favoritismo, pero acá hay competidores bastante buenos y Emanuelle es un ejemplo de ello, viene de ser campeón mundial y ganó los 200 metros en estos Panamericanos”, complementó el medallista de Colombia.