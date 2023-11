Martín Vidaurre reflexiona sobre su gran actuación en los Panamericanos 2023: “Todavía tengo ese sabor amargo”

El ciclista chileno Martín Vidaurre conversó con ADN Deportes este jueves respecto a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, todo luego de su gran participación representando al Team Chile, ya que ganó plata en el ciclismo Mountain Bike cross country y terminó cuarto el ciclismo de ruta.

“He venido casi todos los días a ver las competencias, vimos por televisión el oro de Martina Weil en la casa y lo disfrutamos mucho, pero de verdad que ha sido maravilloso poder disfrutar de esta fiesta”, comenzó señalando.

En ese contexto, tuvo palabras de reflexión para lo que fue su cometido en el ciclismo. “Lo de San Carlos en el Mountain Bike, me ganaron bien ganado, no tenía nada que hacer. Me intenté defender con lo que tenía, pero no se pudo”, indicó.

“En la ruta quedé quemado, ahí teníamos todo para ganar al final, si bien no era esperado, arriesgué todo en la recta por el oro y no por asegurar una medalla, eso a lo mejor fue un error, pero es mi estilo de correr”, confesó el representante nacional.

“Me queda ese sabor amargo y todavía sigo pensado por qué el otro ciclista sé cerro a la derecha, era un oro, pero me quedo con el tremendo apoyo de la gente, fue tremendo correr en mi ciudad y en el cerro donde aprendí a andar en bicicleta”, agregó Martín Vidaurre sobre el dramático final de carrera en la ruta.