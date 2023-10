“Sería chistoso encontrar esa grabación”: la desconocida anécdota de Lucas Nervi horas antes de ganar oro en los Panamericanos 2023

El atleta chileno Lucas Nervi, reciente ganador de medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, conversó con País ADN este martes para abordar diversos temas detrás del gran logro que consiguió ayer en la final del lanzamiento del disco.

Uno de los puntos que destacó el deportista nacional fue su cercanía con la meditación, lo que considera clave para las competencias. “Ha sido muy importante en mi preparación como deportista y me ha ayudado mucho a volver a mi esencia. Cuando pasé de la categoría juvenil a la adulta me costó seguir mi carrera de manera instintiva, con 19 años, siendo campeón de un Sudamericano adulto, te enfrentas a un Sudamericano sub 23 y no tienes la chance de no ganarlo, es lo que uno piensa, llegas con mucha presión”, señaló.

“La meditación me ayudó a volver a cómo era ese cabro chico que lanzaba a los 18 años sin presión, o al lanzador que entrenaba en la casa por la pandemia, es lindo, la gran mayoría de mis decisiones las tomo pensando en cómo lo resolvería yo cuando era chico. Estoy admirando a un cabro de 18 años, siendo un deportista adulto”, reconoció el medallista panamericano.

Tras darle a Chile al sexto oro en Santiago 2023, Lucas Nervi regresó a su casa en metro junto a otros pasajeros, imagen que llamó la atención. Al respecto, aseguró que “soy fanático del metro, llegué a la competencia en metro y me fui en metro”.

“Casi me quedo adentro del metro”

En esa línea, contó una divertida anécdota con lo que vivió horas ayer, horas antes de ganar la medalla de oro. “Camino al Estadio Nacional, iba a salir del metro, pero mucha gente también estaba saliendo y justo empezaron a entrar otras personas. Casi me quedo adentro del metro. Se estaba cerrando la puerta y yo la abrí con la mano nomás. Sería chistoso encontrar esa grabación”, comentó.

Por último, el atleta tuvo palabras para su amigo y colega Claudio Romero, quien quedó descalificado en la misma prueba por marcar tres nulos en sus lanzamientos. “Me duele mucho no haber compartido el podio con él, lo habíamos hablado hace mucho tiempo, teníamos en la cabeza salir primero y segundo, sabíamos que podíamos hacerlo. Claudio ha influido mucho en mi carrera deportiva, porque sé que hay otro lanzador chileno que tengo que estar alcanzando”, completó.