¿Qué precauciones hay que tener con la comida de malls chinos?: El Doctor Chef nos explica

En el Ciudadano ADN los martes son de nuestro Doctor Chef. Por eso, en una nueva columna de Óscar Barrera Marengo, hablamos sobre la comida que podemos encontrar en los mall chinos.

“La llegada de nuevos tipos de cocina y migración es maravillosa porque enriquece la cultura y el paladar, hace que uno vaya probando cosas distintas. Y con eso, simplemente vamos mejorando la cocina y nuestro gusto”, comenzó diciendo el columnista del Ciudadano ADN al inicio de la conversación, para luego hablar sobre la importancia de saber bien qué consumimos a la hora de adquirir alimentos asiáticos.

Una comida sin ley de etiquetados

De acuerdo al Doctor Chef, “en general los productos asiáticos tienen concentraciones más altas de sodio que la que nosotros comemos y estamos regulados, porque se basan en gran medida en la soya o en agregar glutamato monosódico, el conocido ajinomoto”.

“Muchos estos productos asiáticos, si es que no pasan un etiquetado bien hecho, dirán que tienen mucho sodio, pero no te pondrán el sello de ‘alto en sodio’, cosa que debería estar. Entonces hay que tener ojo en la compra de esos productos“, explicó.

El peligro de consumir alimentos de los mall chinos

En esa misma línea, el profesional de la salud dijo que el llamado de las autoridades sanitarias es que “si uno va a algún comercio y encuentra un producto en un idioma que no entiende, no lo consuma, porque uno no sabe si está metiéndose neoprén, básicamente”.

“Esa es una información básica que es un derecho del consumidor. Ahora bien, si uno se quiere aventurar, lo puede hacer, pero existe el riesgo y ahí es culpa de uno porque uno está consumiendo algo sin saber qué tiene… Siempre tiene que estar la información antes de consumir aquellos productos”, agregó.

Liberándose de prejuicios, pero con seguridad

A pesar de lo anterior, el Doctor Chef también habló sobre cómo este tipo de comercio, dentro de todo, ofrece productos interesantes.

“Si es que van a estas tiendas, vayan al congelador, ya que tiene cosas maravillosas: comidas enteras, wantanes, arollados y baos”, destacó, para luego volver a hacer la advertencia de que estos productos, legalmente, deberían tener etiquetado del ISP.

“El ISP y todos los servicios de regulación en Chile de contenidos de alimentos y remedios, es de los mejores del mundo“, aseguró.