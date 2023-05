El director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Camilo Cid, descartó la mañana de este jueves en ADN Hoy que la ley corta de isapres tenga como objetivo crear un “monopolio estatal” de prestaciones de salud, asegurando que lo que se pretende es darle una salida a las aseguradoras privadas para que cumplan el fallo de la Corte Suprema.

“Lo que ha dicho el sector a través de la ministra de Salud es que lo que se está haciendo con la ley corta es generar las condiciones para la ejecucion del fallo, aquí hay un fallo de la justicia que se tiene que cumplir. La otra cara de la moneda es preparar a Fonasa, de tener la posibilidad de tener mayor cobertura financiera aún cuando no tenemos más recursos y la posibilidad de igualarlos a todos”, explicó.

Migraciones a Fonasa

En ese sentido, al ser consultado sobre la gran cantidad de personas que se sumaría a Fonasa si las isapres quiebran o presentan problemas financieros tras acatar el fallo de la justicia -como han señalado desde el sector privado-, el director del servicio indicó que contrario a lo que se cree, el sistema no colapsaría debido a que las personas que migrarían en general siguen atendiéndose en prestadores privados de salud.

“Nos damos cuenta de que las personas tratan de permanecer en los prestadores privados y como Fonasa tiene convenios con el 99% de los prestadores para la modalidad libre elección, lo que hacen es buscar las prestaciones donde estaban. Hemos visto que sí, hay egresos en la red pública, hemos dicho que el 2% de las personas que vienen va a tener un egreso hospitalario en la red pública, pero eso no significa un colapso, es perfectamente asumible en la red pública”, aseguró.

A lo anterior agregó que “Fonasa no da acceso solamente a la red pública, da acceso también a la red privada hace muchos años, entonces la gente intenta mantener ese acceso a la red privada, y por lo tanto no se produce ese colapso“.

El director nacional de Fonasa además indicó que la ley corta lo que hace es permitir que se aprovechen “los recursos que las personas están dispuestas a gastar (…) lo fundamental es poder pasar este trance y seguir con más fuerza en lo que estábamos nosotros, que es la reforma de salud enfocada en el sector público, en el programa de gobienro teníamos pensado aplicar cantidades importantes de recursos, y para eso necesitamos de la refoprma tributaria o de mecanismos de mayor acceso a espacio fiscal”.

Finalmente puntualizó que “creo que hay que hacer una reflexión de realidad, como dijo el superintendente de Salud las isapres pasarán por varios trámites si tomaran la decision de salir del sistema, para eso pasarían al menos 6 meses, en 4 meses es imposible, segundo, las isapres hoy día dicho por el mismo representante de las isapres en el Senado planteó que están equilibradas, significa que se recuperaron de la crisis financiera provocada por el covid. En este momento no hay ninguna isapre que esté en situación conflictiva, por lo tanto el único elemento que las va a afectar es la aplicación del fallo pero no hay ninguna posiblidad de que eso ocurra en cuatro meses (…) Me pongo en el plano de que de aquí a 8-10 meses debemos estar preparados para la implementación de la ley corta, de la parte que nos toca, que es generar mayor protección financiera a las personas que vienen con los mecanismos que señalaba antes”.

Copago cero

En tanto, al referirse al estado del copago cero, que lleva varios meses en vigencia, el director de Fonasa aseguró que cerca de 685 mil personas se han beneficiado. “Son los grupos de Fonasa C y D que antes pagaban 10% y 20% respectivamente que transformó a Fonasa en una modalidad gratuita de acceso a la salud, es una medida que está en la punta de las medidas progresivas de acceso a la salud de la región, de las Américas”.

“Tenemos una distribución pareja de las atenciones, es una gama grande de atenciones, lo que llama la atención es que el 55% son mujeres, se han beneficiado en edades más bien jóvenes entre 40 y 50 años y un grupo importante de niños entre los 0 y 14 años que son los grupos más beneficiados, con un ahorro de 62 mil millones de pesos, aproximandamente 90 mil pesos percápita en los 8 meses que ha transcurrido de la medida”, apuntó Camilo Cid.