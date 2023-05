290 mil millones de pesos: Fonasa revela monto de la deuda con el sistema privado de salud

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) reveló el detalle del monto de la deuda que tiene el sistema público al sistema privado de salud, que asciende a 290 mil millones de pesos a abril de este año.

En la instancia, los legisladores escucharon al director de Fonasa Camilo Cid, quien detalló la mora de la entidad y la de los servicios de salud con clínicas, laboratorios y prestadores individuales como los distintos profesionales del área de la salud.

“Al 11 de abril del 2023, tenemos 92 mil millones de pesos en deuda no exigible o por validar, eso significa que son dineros que faltan por facturar. La mayor parte corresponde a ley de urgencias y camas críticas“, explicó Cid sincerando que la deuda declarada asciende a 4 mil millones de pesos.

La autoridad también reconoció que los servicios de salud mantienen una deuda de 196 mil millones de pesos desde el 2019, por lo que reveló que “si ustedes quieren una cifra total, hay que sumar las deudas de los servicios de salud, la exigible y la no exigible, lo que nos da 290 mil millones de pesos“.

Mesa de trabajo

Al respecto, el representante de Fonasa comentó que una de las soluciones es “una mesa de trabajo con Clínicas de Chile para ver la demora en los pagos y ello muchas veces se asocia al tipo de convenio y las condiciones de validación (…) El Ministerio de Hacienda está evaluando cómo ponerse al día haciendo pagos acelerados“, aclaró.

Asimismo, el senador Javier Macaya aseguró que “las clínicas me han hecho ver que no existe tal mesa, han pasado demasiados meses y la deuda del sector público crece. No se trata de hablar de lo que debe Fonasa o los Servicios de Salud, debemos entender que es dinero público que no se les ha pagado a quien prestó un servicio”.

Por su parte, los senadores Juan Luis Castro y Francisco Chahuán comentaron que habían solicitado el desglose de la deuda de Fonasa y los servicios de salud con la idea de hacer una evaluación del 2017 al 2022; y luego del 2022 al 2023.

Por esta razón, los parlamentarios pidieron detallar las cifras entregadas por Fonasa y profundizar en la ejecución presupuestaria de las listas de espera. Con todo, acordaron continuar con el análisis de la deuda que se superpone a la crisis de las Isapres que también ha tenido sus efectos en el pago de los mismos prestadores.