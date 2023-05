Este viernes 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia de salud producida por el covid-19.

Así lo informó el director general del organismo sanitario, Tedros Adhanom Ghebreyesus, luego de una nueva reunión del Comité de Emergencia.

“Ayer, el Comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y me recomendó declarar el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional. He aceptado ese consejo“, señaló el doctor Tedros Adhanom.

Pese a esto, el líder de la OMS indicó que “eso no significa que el covid-19 haya terminado como una amenaza para la salud mundial. La semana pasada, la enfermedad cobró una vida cada tres minutos, y esas son solo las muertes que conocemos”.

🚨 BREAKING 🚨

"Yesterday, the Emergency Committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice"-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/esKKKOb1TZ

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2023