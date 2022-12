Jorge Sharp asegura que incertidumbre por show de fuegos artificiales en Valparaíso “era completamente evitable”

Incertidumbre ha generado la celebración de Año Nuevo en Valparaíso, específicamente por el show de fuegos artificiales, donde su realización está en duda.

Esto luego de que estos productos estuvieran almacenados desde el año 2019, por lo que su certificación y uso serán analizados por las autoridades, las que decidirán si llevar a cabo o no el espectáculo pirotécnico.

Sobre esta situación conversó en ADN Hoy el alcalde Jorge Sharp, quien señaló que “durante el transcurso de esta mañana vamos a tener una resolución de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), por lo que espero dar la buena noticia, porque estoy optimista, de que realizaremos la fiesta con fuegos artificiales”.

“Esta incertidumbre era completamente evitable. Esta demora era innecesaria y obviamente genera un ruido y afectación a una noche, que para el turismo debió ser perfecta”, agregó el jefe comunal.

Asimismo, Sharp sostuvo que “este tema se demoró mucho, estamos a días del 1 de enero, pero tengo la expectativa de que el resultado será positivo, porque los fuegos artificiales no están vencidos desde la perspectiva de su uso“.

Según el alcalde de Valparaíso, los “fuegos artificiales tienen un vencimiento que va cercano a los diez años, y los certificados que nosotros tenemos a partir de la licitación que hicimos de estos fuegos artificiales, señalan que estos vencen en diez años. Lo que está en juego hoy es la autorización administrativa”.

“Los fuegos artificiales tienen dos años para ser comercializados, otra cosa es el vencimiento por uso u obsolescencia que pudieran tener estos. Ese vencimiento está vinculado más bien a la fecha de fabricación, que en este caso tiene un vencimiento por uso de diez años. Lo que no es lo mismo que la autorización administrativa”, añadió.

No obstante, la autoridad comunal detalló que independiente a la decisión respecto al show pirotécnico, habrá una gran fiesta en Plaza Sotomayor, la que se extenderá por tres días de forma gratuita, y donde se recibirán artículos para ir en ayuda de los damnificados por el incendio en Viña del Mar.

Incendios

Jorge Sharp también abordó los incendios forestales, luego del siniestro que afectó a Viña del Mar. “Espero que si se confirma la intencionalidad del incendio en Viña del Mar, estas personas sean puestas tras las rejas, porque la impunidad frente a los incendios es gigantesca”, declaró.

Además, el alcalde manifestó que “la decepción que hay respecto a estas investigaciones, al menos en Valparaíso, es muy grande“.

En esa línea, detalló que “en Valparaíso estamos trabajando a toda velocidad para tener preparada la ciudad en caso de incendios“.

Acuerdo constitucional

En otra arista, el jefe comunal hizo un balance del año que se va, señalando que “del año 2022 no olvidaré el proceso constituyente, desde la perspectiva política, pero que es un tema que impacta en general en la sociedad chilena”.

“Que no hayamos podido concluir el año con una nueva Constitución es un tema que me queda como un pendiente o una asignatura que el pueblo de Chile no pudo cerrar”, agregó.

En ello, Sharp apuntó a que “este proceso constituyente es el proceso del Senado, no del pueblo de Chile. Tiene una arquitectura constituyente de designados, llena de expertos, zonas grises, con un comité técnico elegido por el Senado”.

Finalmente, y ante los dichos del Presidente Boric sobre este nuevo proceso, el alcalde de Valparaíso expresó que “cuando las cosas se ponen difíciles, uno no tiene que renunciar a sus convicciones, de hecho tiene que reafirmar estas“.