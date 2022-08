Un insólito accidente de tránsito protagonizó un bus de la locomoción colectiva en Antofagasta, luego de chocar y terminar al interior de una cancha de fútbol durante la noche del pasado domingo.

Según información preliminar, la máquina del transporte público correspondiente a la línea 110 impactó con un vehículo menor en la intersección de calles Av. Grecia con Salvador Reyes, motivo por el cual el conductor de nacionalidad chilena huyó del lugar.

En su afán de darse a la fuga, el conductor del bus huyó sin imaginar lo que sucedería a continuación. Esto porque la máquina de transporte impactó de lleno con la muralla del Complejo Deportivo Costanera Sport, ubicado en Avenida Ejército, terminando al interior de la cancha de fútbol.

Por el primer accidente terminaron seis personas lesionadas, tres adultos y tres menores de edad, quienes no presentaron lesiones graves, mientras que no se registraron heridos por el ingreso del bus a la cancha ya que no se encontraban personas en el recinto.

Según informó el subteniente Gonzalo Arcos Salinas, oficial de Ronda de la Prefectura Antofagasta de Carabineros, el conductor del bus de la línea 110 de Antofagasta quedó detenido, comprobando además que este manejaba bajo la influencia del alcohol, motivo por el cual pasará este lunes a control de detención.