Gobernador del Biobío: “Yo habría esperado que el estado de emergencia no hubiera sido acotado”

Luego de que Contraloría tomara razón del decreto que establecía el estado de emergencia en las provincias de Arauco y el Biobío, junto a la Región de La Araucanía, comenzó el despliegue militar en dichas zonas con el fin de resguardar la seguridad en rutas y carreteras.

No obstante, se mantuvieron algunas críticas contra el Gobierno, apuntando principalmente a que esta determinación se pudo tomar con mayor antelación y evitar así algunos hechos de violencia en la denominada macrozona sur.

Sobre esta decisión se refirió el gobernador de la región del Biobío Rodrigo Díaz, quien en conversación con ADN Hoy sostuvo que “en el Biobío es la Armada quien está a cargo del estado de excepción, y ya están desplegados, cumpliendo con un cometido esperado por la ciudadanía“.

Sin embargo, y a pesar de respaldar el estado de emergencia, Díaz expresó su frustración ya que la medida pudo tomarse antes. “Hubo dos semanas en la que las personas la pasaron mal gratuitamente“, señaló.

“Yo estoy de acuerdo con que se haya tomado una medida más exigente en materia de seguridad. Lo que yo planteé no fue un desacuerdo, sino que si este estado de emergencia fue aprobado tras dos semanas de conversaciones con trabajadores movilizados, a mí me da un poquito de frustración que la medida no se haya tomado antes“, agregó.

Asimismo, el gobernador del Biobío dio a conocer sus reparos al estado de excepción. “Yo habría esperado que el estado de emergencia no hubiera sido acotado“, manifestó.

“Cuando uno dice ‘protejamos las rutas’ perfecto, yo lo aplaudo. Pero ¿Qué pasa con los lugares que están en cerros?¿o la posta rural? Ellos no están en las rutas“, aseveró la autoridad regional.

El estado de excepción comenzó a regir desde la tarde del lunes y se extenderá por 15 días, donde el Gobierno, en caso de que pretenda extenderlo, deberá contar con el respaldo del Congreso.