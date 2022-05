La movilización que han llevado a cabo trabajadores forestales y transportistas tuvo peligrosas consecuencias durante la mañana de este jueves en la región del Biobío. Esto, producto de la imposibilidad de tránsito de una ambulancia que trasladaba a un adulto mayor infartado.

Según información policial, el sujeto, de 68 años, llegó hasta el hospital de Mulchén a eso de las 2:28, con sospecha de infarto miocárdico. El diagnóstico luego fue confirmado gracias a un electrocardiograma, lo que sirvió de fundamento para notificar de la situación al cardiólogo de turno en la unidad coronaria del complejo hospitalario de Los Ángeles.

A eso de las 03:38 fue llevado hasta la ciudad, pero el trayecto se vio impedido producto de la movilización de los transportistas, pese a ir acompañado de funcionarios de carabineros. Finalmente, tuvo que se regresado al hospital de origen a las 05:58.

En el centro de salud de origen se le practicó el protocolo para trombosis. Afortunadamente, el hombre toleró el procedimiento y fue llevado nuevamente Los Ángeles a las 06:45.

Sin embargo, a las 07:47, cuando finalmente logra entrar a la urgencia, llega con una insuficiencia cardíaca aguda, lo que obligó a que el equipo de salud lo intubara. El acontecimiento resultó en una hospitalización por shock cardiogénico, en riesgo vital.

“El infarto miocárdico es una patología tiempodependiente y si hubiera accedido a hemodinamia antes y no caído en shock cardiogénico como cuando llegó, las posibilidades de sobrevida o recuperación sin secuelas son mucho mayores“, precisaron en una declaración del hospital base de Los Ángeles.

Negociaciones

Alejandro Jara, representante de los gremios movilizados en Duqueco, se refirió a las negociaciones que sostendrán con el Ejecutivo durante este jueves.

“Los trascendidos que nosotros nos habíamos bajado de la movilización, totalmente negativos. Nosotros estamos conversando con el Gobierno, hay predisposición de ambas partes. Que no pudiéramos estar de acuerdo en algunos puntos, es otra cosa. Nosotros hemos estado hablando con las bases, el tema es transversal y solamente hay un punto en la diferencia, que es la seguridad de los trabajadores. Nosotros no nos hemos bajado de nada y no vamos a firmar nada sin el beneplácito de los trabajadores”, señaló.

Por su parte, la delegada presidencial, Daniela Dresdner, abordó la situación de bloqueos totales en algunos puntos de la región. Además, explicó por qué no han aplicado la ley de seguridad del Estado: “Estamos en conversaciones, intentando llegar a acuerdo, dialogando con las y los trabajadores, y consideramos que esa es la vía que tenemos que utilizar”.

“Todas las herramientas del Estado están sobre la mesa, no es algo que descartemos alguna o la otra. Vamos viendo, avanzando cómo va la situación. En este momento estamos sentados en mesa de diálogo y es lo que estamos teniendo”, concluyó.