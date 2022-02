Alcaldesa de Los Nogales anunció racionamiento de agua para la comuna a partir de este lunes

Ciudadano ADN conversó con la alcaldesa de Los Nogales, Margarita Osorio, quien anunció que debido a la crisis hídrica que vive la zona, este lunes 14 de febrero se dará comienzo al racionamiento de agua en la comuna, que afectará a más de 2.000 habitantes, en el sector del Melón.

“El problema es la baja de los pozos y el bajo nivel de acumulación en los estanques, por eso que nosotros decidimos hacer el racionamiento desde las 14 a las 18 horas, por el momento, porque si sigue el problema, vamos a tener que racionar de las 12 a las 6 de la mañana”, explicó la jefa comunal.

Pero Osorio detalló que esta crisis hídrica no es algo nuevo, puesto que relató que “cuando llegué acá era peor, antes no estaban las redes sociales, la gente estaba semanas sin agua. Tenemos una problemática muy grande, estuve dos años en el servicio de salud de Viña del Mar-Quillota, para que me revisaran el proyecto de los nueves estanque que hicimos. No puede ser que el Gobierno que esté de turno se demore dos años en dar una respuesta”.

“Gracias a Dios que me escucharon, porque estaba con toda la problemática, en donde la gente presiona, yo los entiendo, porque el agua es vital para nosotros, sobre todo donde hay guaguas, adultos mayores, es vital para el ser humano”, agregó.

En esa misma línea, la alcaldesa sostuvo que está situación de escasez de agua se ve agravada en medio de la pandemia del covid-19, debido al lavado de manos y las medidas sanitarias que debe aplicar la población.

Un cambio al Código de Agua

En cuanto a la realidad del mundo de la agricultura en la zona, la alcaldesa de Los Nogales manifestó: “Me gustaría ser Presidenta de la República, o estar en el Congreso, porque les cambiaría las leyes. Eso no compete a una alcaldesa, los derechos están constituidos a las empresa privadas, hay que cambiar el Código de Agua”.

“El viernes tuve una reunión en Los Andes, con la ministra de Agricultura y el Seremi de Agricultura de la quinta región. No hay una equidad en el agua, hay que pararle los carros, porque hay que llenar Los Aromos, porque tenemos que abastecer a Quilpué, Villa Alemana, Valparaíso, Quinteros y todo lados, nos racionan acá, porque hay que invadir allá, el Lago Peñuelas está seco”, precisó.

“Este es un problema climático, es terrible, esperemos que este año llueva para que pare un poco la cosa, nosotros estamos viviendo la situación ahora. Hoy empezamos a cortar el agua, ahora”, continuó.

Sumado a todo el problema hídrico que azota la zona, el tema del agua se vio agravado debido al paro de los camioneros en las rutas vivido el pasado fin de semana en Chile, situación que provocó que los camiones aljibes no pudieran ingresar a la comuna de Los Nogales.

“No pudimos llenar los estanques, bloquearon a los camiones aljibes. Cuando hay bloqueos, no pasan ambulancias, Carabineros, solo pasan los drones que graban las cosas que pasan”, puntualizó Osorio.

Equidad en el río Aconcagua

Al ser consultada sobre las posibles soluciones a esta escasez hídrica y así poder ponerle un freno al racionamiento de agua, la alcaldesa de Los Nogales expresó: “Que tengamos equidad en el río Aconcagua, para que en el canal Melón tengamos agua, porque el canal Melón tiene agua eventual, no permanente”.

“En este momento tenemos firmado, en la notaría de Quillota, unos derechos de agua que nos venden del canal Candelaria. Estamos haciendo la gestión para que el gobierno regional nos compre esos derechos de agua, porque como eran eventuales, nosotros lo podemos hacer permanente y ahí automáticamente, el río Aconcagua nos tendrían que dar obligatoriamente cuando haya agua”, complementó.

“El gobierno regional tiene que ponerse las pilas en estos casos. Las 36 comunas de la región tienen necesidad, pero aquí la necesidad del agua es vital”, esgrimió.

¿Cuándo dará comienzo el racionamiento de agua en la comuna de Los Nogales?

El racionamiento de agua en la comuna de Los Nogales, en específico en el sector del Melón, dará comienzo este 14 de febrero, entre las 14 y las 18 y se mantendrá todos los días de manera indefinida.