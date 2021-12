Parricidio en Rancagua: tribunal amplió detención a mujer acusada de matar a su hija de 3 años

Un macabro homicidio se registró la jornada de este miércoles en Villa Galilea, en la Región de O’Higgins: una mujer asesinó a su hija de 3 años e hirió gravemente a su otro hijo, de 12 años. El tercero de los hermanos, de 7 años, afortunadamente resultó sin lesiones.

Según dio cuenta el coronel Patricio Tirado, de la prefectura de Cachapoal, la niña “de tres años se encontraba fallecida al interior de la cocina”, mientras que el de 12 años “estaba gravemente herido, el cual fue trasladado de forma inmediata por personal de Carabineros al Hospital Regional de Rancagua”, una vez allí fue internado y con riesgo vital.

En tanto que el niño de 7 años, sin lesiones, fue trasladado a la casa de un familiar.

Motivo del parricidio en Rancagua aún se desconoce

Jutta Von Freeden, jefa subrogante de la unidad de paciente crítico pediátrico del hospital donde fue llevado el niño sobreviviente, señaló que “el plan es mantenerlo en nuestra unidad, con apoyo interdisciplinario, principalmente con apoyo de ventilación mecánica, antibióticos y ver la evolución que va teniendo el niño, y los próximos días nos va a mostrar cómo va evolucionando su lesión traqueal y el impacto que tenga”.

En cuanto a los motivos detrás de este mismo ataque, el coronel Tirado señaló que “lo que hablamos con el conviviente es que no sabe cuál es el motivo de la acción de su conviviente. No tiene medidas cautelares, no han tenido problemas y no hay nada en el sistema de orden judicial”.

La Fiscalía local formalizará a la autora del crimen por los delitos de parricidio consumado y frustrado.