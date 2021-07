Movilh denunció humillación y homofobia contra paciente en el Hospital San Pablo de Coquimbo

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció durante esta jornada actos de humillación y homofobia por parte de un técnico en enfermería en contra de paciente que estaba recuperándose de una cirugía de alta complejidad en el Hospital San Pablo de Coquimbo.

Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos del Movilh, relató lo vivido por el paciente en el recinto hospitalario. “Un técnico en enfermería humilló al paciente, se burló de su orientación sexual, le negó atención cuando sangraba incluso en un lobby del hospital”, señaló.

“Es uno de los atropellos más crudos de los que tenemos registro al interior de un centro médico. Esperamos que el Hospital adopte medidas inmediatas para sancionar al responsable y prevenir nuevos abusos”, sostuvo Gómez.

La abogada del organismo, Mónica Arias, envió una misiva al recinto hospitalario de la Región de Coquimbo, donde solicitó investigar el hecho, sancionar al responsable, actualizar los protocolos y capacitar a todos los funcionarios. Asimismo, no descartaron acciones judiciales por la humillación y homofobia que denunció el Movilh.

Paciente sufre brutal homofobia en Hospital San Pablo de Coquimbo/ A horas de una cirugía, el paciente tuvo sangrados "Te llegó el período”, “dile a tu pareja que te tengo metido el dedo en el hoyo” fueron algunas de las ofensas lanzadas por un paramédico. https://t.co/cwsRYd6Q9D pic.twitter.com/aiHaFwLLCS — Movilh Chile (@Movilh) July 8, 2021

Grave denuncia por humillación y homofobia en Hospital San Pablo de Coquimbo

El Movilh dio a conocer las palabras que el técnico en enfermería habría proferido contra el paciente. Dichos como “te llegó el período”, “dile a tu pareja que te tengo metido el dedo en el ho…” o “¿quieres abrazar a un hombre?“, fueron parte de frases proferidas por el trabajador de la salud.

“Los atropellos comenzaron cuando el pasado 4 de julio un médico decidió dar alta al paciente a menos de 24 horas de una cirugía de alta complejidad y sin revisar previamente el estado de sus heridas“, relató el Movilh.

“Siendo exactamente las 14:15 horas empiezo a vestirme para ir a mi hogar. Me dirigí al lobby de cirugía para hablar con mi pareja que venía llegando. Ahí me percaté de que estaba goteando sangre. De inmediato me dirigí al mesón de enfermería donde se encontraba el técnico en enfermería Le pedí que me revisara, pero solo dijo que me fuera a mi habitación y esperara porque la enfermera estaba en colación”, dio a conocer la víctima.

“Regresé a la habitación, acostándome nuevamente. Como pasaron 10 minutos, y yo sangraba y no llegaba nadie, salí al lobby nuevamente. Esperé que mi pareja subiera (…) no aguanté más y toqué el botón de pánico. Apareció el paramédico. Le dije que estaba sangrando mucho. Al mostrar dónde sangraba me dice a viva voz, en medio de risas y delante de otros pacientes ‘te llegó el período‘”, prosiguió.

“Tras eso llegó al lugar una enfermera. Al enterarse de lo ocurrido, solicitó ayuda a urgencias. ‘Se comunicó por celular con el doctor que me dio de alta, señalando que tengo a un familiar del paciente aquí, ¿qué le digo?’. El paramédico escuchó eso y, en medio de risas y mientras presionaba mis heridas sostuvo ‘dile que le tengo metido el dedo en el ho…‘”, denunció el afectado.