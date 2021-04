Más de 2 mil toneladas de salmones han muerto en Los Lagos y Aysén por floración de microalgas nocivas

Más de dos mil toneladas de salmones de centro de cultivos de las regiones de Los Lagos y Aysén han muerto desde marzo por la floración de microalgas nocivas.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), en la región de Los Lagos son 17 los centros afectados, mientras en la región de Aysén son 12. Al respecto, el director regional de la entidad, Branny Montecinos, dijo que se está realizando el seguimiento permanente a la ejecución de las actividades comprometidas en los planes de acción, hasta la disposición final de los peces muertos.

“Porque si bien es cierto la contigencia se debe a una floración algal, las empresas tienen las resposabilidad de manejar adecuadamente sus mortalidades y, por supuesto, cumplir con los planes de contingencia. Es en este sentido que nosotros vamos a seguir fiscalizando que se lleven a cabo todos los retiros de mortalidad de los centros, también su desplazamiento, su descarga y su disposición final, y vamos a seguir vigilando que se cumplan los plazos establecidos”, afirmó la autoridad.

Sernapesca actualiza estado de las contingencias por floración de algas en regiones de Los Lagos y Aysén. Se mantendrán fiscalizaciones para asegurar total cumplimiento de planes de manejo y retiro de mortalidades. https://t.co/fcdhEQNuAQ pic.twitter.com/CooKRjCE5d — Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (@sernapesca) April 7, 2021

Por su parte, Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace, afirmó que fenómeno denominado Marea café, por el color del agua que dejan las algas, es una situación de extrema gravedad, pues se trata de un impacto desconocido, cuya responsable sería la actividad acuícola de las salmoneras.

“Está probada además la influencia que tiene la contaminación que provoca la salmonicultura precisamente en el desarrollo de estas floraciones algales nocivas. Entonces, el llamado que hacemos desde Greenpeace es a poner en el centro los impactos ecosistémicos que esto tiene, el poder monitorear cómo vamos a asegurarnos que esto no genere mayores daños y a ponerle un freno definitivo a una industria que hace peor este tipo de fenómenos“, sostuvo González.

En la misma línea, Yohana Coñuecar, dirigenta de las Comunidades Indígenas del Territorio de Hualaihué, dijo que las empresas salmoneras no han reportado el daño generado por la floración de algas. “Hay comunidades costeras que viven en el fiordo, que se alimentan de estos recursos, no sabemos si esta es un alga que pueda ocasionarle algún tipo de enfermedad, no tenemos información al respecto. Así que hacemos un llamado a las autoridades a informar y mayormente hacemos un llamado a que las instituciones hoy realicen un mayor proceso de fiscalización”, indicó.

A la fecha se ha retirado un total aproximado de dos mil toneladas de mortalidad de peces en ambas regiones del sur del país, las que ya fueron llevadas a las plantas reductoras para su disposición final.

Las empresas que se encuentran afectadas son Cooke Aquaculture, Mowi, Aquachile, Yadran, Multiexport, Granja Marina Tornagaleones y Cermaq.