Presidente de la Asociación Gastronómica de Pucón: “Hace muchísimo tiempo que tenemos todo el verano perdido”

El presidente de la Asociación Gastronómica de Pucón, Néstor Omar, aseguró a Ciudadano ADN que para el eclipse preferían tener todo cerrado para este evento astronómico, en vez de perder el verano.

Finalmente, tras semanas en cuarentena, recién el lunes el Ministerio de Salud anunció que la comuna pasó a fase 2 de Transición.

“Estábamos casi con un pie en un cajón, revivimos, pero la alegría es momentánea, porque si no se toman un par de medidas que nosotros como ciudad y como ciudadanos, fundamentalmente como ciudadanos de Pucón, estamos pidiendo al Gobierno, todo se va a volver a repetir y dentro de 15 días vamos a estar en un problema grave”, aseguró Omar.

Pese al cambio de etapa en el plan Paso a Paso, remarcó que “ya tenemos el verano perdido, absolutamente, hace muchísimo tiempo que tenemos todo el verano perdido y el pueblo está en una crisis económica, social y de salud de una importancia bastante grande”.

“Si no se toman medidas como las que le estamos pidiendo al Gobierno, como es, por ejemplo, hoy se abrió a las 8:00 de la mañana, o ya no se puede andar en auto, hoy, primer día de apertura, si esto sigue así, si no hay controles para entrar a Pucón, va a ser una locura”, afirmó Omar.

Así, el presidente del gremio reveló que “le dijimos en una reunión al ministro (Enrique) Paris, tuvimos una reunión con el ministro (Lucas) Palacios, el día viernes, y le repetimos a todos lo mismo, que era una necesidad imperiosa que nos pasaran a Fase 2 de la manera más rápida posible”.

“No podíamos soportar un día más en las condiciones que estábamos con un pueblo abandonado y quebrado, le pedimos, una de las medidas, que no se levanten los controles que hay para entrar“, subrayó.

A raíz de lo anterior, Omar detalló que le pidieron una serie solicitudes “al Gobierno que son fundamentales para seguir en esta misma línea. Primero el toque de queda de 10 a 12 de la noche, es una locura dicho por ellos mismos, el remedio fue peor que la enfermedad”.

“También le pedimos fin de semanas abiertos una cuarentena, un toque de queda o un encierre el sábado y el domingo, de qué sirve, son los días que más trabajamos, es cuando toda la gente viene a Pucón y a pasar el fin de semana, a nosotros no nos sirve que nos abran de lunes a viernes”, puntualizó el presidente del gremio.

Así, Néstor Omar cerró revelando cuántos miles de millones de pesos perdía Pucón por día “mientras estábamos cerrados, entre 1.400 y 1.600 millones de pesos en blanco, en negro eran 2.100 millones diarios“.