Familia denunció que Hospital de Linares le entregó cuerpo equivocado de abuela fallecida por Covid-19: Enterraron los restos de otra persona

Una angustiante situación es la que ha debido enfrentar una familia de Yerbas Buenas (Región del Maule) tras la muerte por Covid-19 de una de sus integrantes.

En contacto con ADN, el nieto de la mujer, identificado como Roberto, explicó que su abuela falleció en el Hospital de Linares por coronavirus. Debido a esto, la familia debió regirse a un estricto protocolo que no les permitía ver al cadáver de la anciana.

“No nos dejaron verla, no nos dejaron vestirla. La echaron a su urna, la trajimos, la fuimos a enterrar. Porque nos dieron 90 minutos para ir al cementerio. Llegamos con ella, la dejamos… hicimos todo el proceso. Todo como se debía, como es el protocolo”, comenzó el relato explicando que la mujer murió la tarde del pasado 31 de diciembre y ayer pudieron enterrar sus restos.

Sin embargo, el cuerpo que enterraron no correspondía al de su abuela. “Estábamos almorzando como familia en la casa donde vivía mi abuelita y nos llama el dueño de la funeraria (y me dijeron) que mi abuelita estaba en el hospital. Que nosotros enterramos a una persona de otra familia, que era de San Javier“, denunció Roberto.

Según explicó el nieto de la difunta, él y su familia pudieron enterarse de la equivocación gracias a que la hija de la otra mujer fallecida tuvo acceso para ver el cadáver. “La hija de la señora que estaba fallecida era carabinera. A ella la dejaron entrar a ver a su mamá por última vez. Entró y no era su mamá y ahí empezó todo”, dijo.

La familia de la carabinera solicitó una exhumación y que llevaran el cadáver al hospital. “Ahí la funeraria se puso en contacto al tiro con nosotros”, detalló y explicó que después el recinto médico los contactó para que reconocieran el cadáver por una videollamada.

“Nos estaban dando a reconocer a nuestra abuelita por una videollamada. La (persona) que estaba cargo nos dijo ‘reconózcanla. Nosotros no la reconocimos”, señaló Roberto. “A la otra familia la dejaron vestirla, estar adentro, a nosotros la entregaron como cualquier cosa. La tenían en una camilla con una sábana tapada. No la deberían tener así”, expresó.

“Estábamos desesperados, no sabíamos qué hacer. No se imaginan el dolor que teníamos nosotros como familia. No lo puedo explicar”, dijo.

Roberto explicó que gracias a las gestiones del alcalde de Yerbas Buenas, Luis Cadegan Moran, el cementerio extendió su horario hasta las 21:00 horas para que su familia pudiese despedir los restos de la mujer.

No obstante, el Hospital de Linares aún no se ha contactado con Roberto y su familia para dar una explicación. “No nos ha dicho qué pasó, ninguna respuesta de nada”, contó y adelantó que se va a querellar contra el recinto médico. “Como familia estamos mal, indignados. Queremos que esto se sepa”, aseveró.

“Son dos personas que fallecieron por Covid-19. Dos mujeres, ¿Qué queda para pensar cuando fallecían ocho ó diez personas? Esto no puede pasar más en el Hospital de Linares”, añadió.

Finalmente, Roberto agradeció a la familia de la carabinera por revelar la situación. “Le damos las gracias a la otra familia. Si no hubiese sido por ella, por la carabinera, hubiésemos tenido los cuerpos cambiados. No hubiésemos podido darle la sepultura familiar. No hubiésemos sabido nada”, concluyó.