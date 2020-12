Falso positivo de Covid-19: mujer denunció haber sido enviada a cuarentena junto a 45 personas

Un caso de coronavirus que resultó ser negativo denunció Enedina Ávila, habitante de la provincia de Coyhaique. La mujer relató que hace algunos días se trasladó a la región de Los Lagos, para acompañar a su madre que reside en el sector “El Malito”, comuna de Palena.

Enedina Ávila dijo que a los pocos días su madre falleció y fue catalogada como sospechosa víctima de Covid-19 por un supuesto contagio de parte de ella, motivo por el cual fue llevada a cuarentena sin la posibilidad de hacerse un segundo examen.

Además, 45 personas fueron enviadas a cuarentena por visitar a su madre en su hogar antes de fallecer y por ser contacto estrecho de ella.

Ávila añadió que los resultados de un segundo PCR que se realizó posteriormente en Chaitén descartaron la presencia del coronavirus en su organismo.

“Llegamos a Chaitén, no había cupo, había 30 cupos y estaban ocupados”, señaló Ávila. “Gracias a Dios faltaron dos personas y me tomaron un PCR. Me dicen ‘por qué se lo tomaron’, yo le digo ‘vengo de Alto Palena, voy viajando porque necesito urgente, tengo a mis hijos y mi negocio tirado en Coyhaique y necesito un PCR para irme a Coyhaique”, relató la mujer. Más tarde, recibió los resultados negativos.

Al respecto, la jefa de la Oficina Provincial Palena de la Seremi de Salud, Daniela Ortiz, dijo a ADN que el servicio siguió los protocolos establecidos y que la mujer que realizó la denuncia se hizo un segundo examen de PCR rompiendo las medidas de seguridad, ya que se lo tomó estando en cuarentena, abandonando el confinamiento.

Enedina Ávila dijo que acudirá a la justicia por un eventual caso de negligencia, tras haber estado en confinamiento, sin tener la posibilidad de adquirir alimentos, ni salir de la casa de su madre.