Viralizan insultos de exconcejal de Viña del Mar a funcionarios de aseo de la comuna

Durante esta jornada se hizo viral un registro en el que aparece el exconcejal de Viña del Mar, Tito Moggia, insultando y amenazando a trabajadores de aseo de dicha comuna, específicamente en el sector de Reñaca.

Según el video, el militante UDI increpó a los funcionarios que realizaban recolección de basura y los trató de “rotos”.

“Ustedes están poniendo m… acá y yo no voy a aceptar que estén poniendo m… (…) avísenle a sus jefes que no quiero esta h… acá, ¿me entendió? Y si no lo sacan, si llegan a venir de nuevo, nos vamos a ver a las patadas“, fue parte de lo que afirmó Moggia.

Más tarde, Moggia reconoció su error y ofreció disculpas. “Agradezco que hayan venido a limpiar recientemente toda la mugre que había aquí (…) fue un error que pusieran un container lleno de mugre, nos afectó a todo el barrio y yo pido disculpas por la forma en que me expresé, me llevaron a ese extremos“, manifestó.

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, condenó el actuar del exconcejal y afirmó estar “profundamente molesta” por el maltrato a los trabajadores.

“Creo que ellos no se lo merecen. Nuestros funcionarios han estado en primera línea, desde que esta pandemia se inició, por supuesto sacrificándose, exponiéndose a muchas cosas, tanto en la salud como en el trabajo, con el frío, con la lluvia y con los contagios”, sostuvo la jefa comunal.

Agregó que “veremos qué tenemos que hacer para apoyarlos, porque nuestros funcionarios se preocupan de la limpieza, de sanitizar la ciudad y del bienestar de los viñamarinos”.