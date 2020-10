Sergio Micco: “Vamos a demostrar que en Chile se puede investigar y sancionar la violación a los Derechos Humanos”

En los días previos al primer aniversario del estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó este viernes un resumen de los datos obtenidos a nivel nacional de las agresiones ocurridas desde el 18 de octubre pasado.

De esta manera, el director de la institución, Sergio Micco, conversó con La Prueba de ADN y declaró que “están dirigidas contra agentes estatales que violaron los Derechos Humanos. A juicio del instituto, son los tribunales de justicia que van a establecer responsabilidades penales, y el 95% es en contra de miembros de Carabineros de Chile, que por cierto son quienes están encargados del orden público“.

Mientras que, en relación a la obtención de las denuncias, explicó que “lo que constatamos a través de las denuncias que recibimos, los videos que observamos, las idas a comisarías, a centros penitenciarios y las situaciones en las calles, llegamos a una conclusión y son los tribunales de justicia los que deciden y es la Fiscalía la que investiga”.

También especificó que dentro de las denuncias hay tres aspectos que les preocupan, “traumas oculares; tratos crueles, inhumanos y degradantes con connotación sexual en contra de mujeres; y en tercer lugar lo que ha ocurrido con niños, niñas y adolescentes“.

Sin embargo, Micco puntualizó que, debido a la connotación de los delitos que se están procesando, las pruebas son difíciles de obtener. “En primer lugar, las violaciones a los Derechos Humanos por definición son de difícil prueba. Por ejemplo, estamos pensando en una tortura en una parte de la comisaría, donde evidentemente no hay registros. En segundo lugar, estamos hablando de hechos que pueden ser extraordinariamente violentos en medio de una manifestación“, afirmó.

“Estamos frente a una dificultad probatoria grande, dicho lo cual el Estado de Chile tiene un deber preferente de investigar y castigar las violaciones a los Derechos Humanos. Nosotros como instituto hemos pedido que se refuerce la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que ha hecho un gran trabajo, por ejemplo, en los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, en que tiene que haber fiscales preferentes”, sumó el presidente del INDH con respecto al tema.

Con respecto a las víctimas de violencia del estallido social, Sergio Micco aseguró que “hay víctimas que lo único que no solicitan es que ‘me pidan perdón'”. Y declaró que “quizás nunca vamos a saber quién disparó la escopeta anti-disturbio, pero eso no significa que la persona que recibió el impacto de un perdigón que venía de un arma estatal no haya recibido ese impacto“.

Además, sostuvo que “la verdad penal, la de la justicia, es una verdad de responsabilidades individuales, pero hay una verdad anterior que es la verdad de los hechos y en eso podríamos avanzar muchísimo“.

“Fuimos creados para que el Estado cumpla con sus deberes”

Sergio Micco también conversó de la relación del Instituto de Derechos Humanos con el Ejecutivo, a lo que explicó que “nosotros somos parte del estado democrático de Chile, nosotros no somos una ONG, no somos un organismo internacional, nosotros fuimos creados justamente para velar que el Estado de Chile cumpla con sus deberes nacionales e internacionales“.

Así, declaró que esta institución es un “esfuerzo que hicimos los chilenos y chilenas para que nunca más volviera a ocurrir violaciones a los Derechos Humanos”, y ese desde esa premisa que han hablado con los “poderes del Estado, particularmente al Ejecutivo, que están al interés del Ejecutivo, del Presidente de la República y sus ministros, que el INDH cumpla con su deber, porque de esa manera nosotros vamos a poder superar esa crisis y vamos a demostrar que en Chile se puede investigar y sancionar la violación a los Derechos Humanos“.

Sobre su relación, agregó que “las palabras tienen efecto cuando el Presidente de la República dice algo en la asamblea de las Naciones Unidas”, pero que “se tienen que transformar en acciones“.

A lo que añadió que han pedido “el reforzamiento de todo el sistema de justicia penal, donde hay que hacer un esfuerzo suplementario en materia de recursos y por otra parte apurar la reforma a Carabineros”.

El rol y reforma a Carabineros

Sergio Micco se refirió, además, a la reforma a Carabineros, lo que a su juicio es “una garantía de no repetición“a la violación de los Derechos Humanos.

“En el caso de Carabineros de Chile, que ellos tienen el monopolio de la fuerza física aplicada estrictamente para defender los Derechos Humanos, y por lo tanto, entonces hay en los casos que se produjeron violaciones a los Derechos Humanos, se está faltando al deber enorme“, comentó con respecto al uso del orden público desde el 18 de octubre.

Agregó en el país “hay una diferencia sustantiva y uno podría decir, insisto, en primer lugar, hay que cumplir con el deber de las circunstancias que te tocan vivir y en segundo lugar, nosotros creemos que se pudo haber hecho de forma distinta“.

En relación a la reforma, comentó que “el Gobierno tiene una propuesta, el 17 de marzo se presentó por el consejo una reforma de Carabineros y evidentemente por ahí estamos muy atrasados”.

Pero también aseguró que hay una “cuestión muy importante” con la reforma, que es “mejorar las condiciones en las cuales Carabineros cumple con su función de orden público y la otra cosa que es muy importante es que esta reforma es conversando con Carabineros de Chile, porque o sino toda reforma va a fracasar”.

A lo que cerró declarando que “lo que el instituto quiere es una fuerza de Carabineros legitima, confiable, con autoridad y respeto, donde los miembros del cuerpo puedan ejercer dignamente una función que es indispensable para que funcione la democracia”.