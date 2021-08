Para seguir innovando en Seguridad Social: Caja Los Andes firmó una alianza con Betterfly

Desde 2019, Caja Los Andes ha impulsado un proceso de transformación digital y cultural a nivel interno y de cara a sus afiliados, inspirados en cumplir un gran desafío hacia 2023: ser reconocidos como los creadores de una nueva forma de hacer Seguridad Social, centrada en las personas, basada en una experiencia de servicio única.

En tal sentido, Caja Los Andes se propone ser un articulador social para unir el mundo del emprendimiento y la innovación, con las necesidades actuales y futuras de la sociedad, tendiendo puentes entre empresas emergentes o startups y sus afiliados y pensionados, para dar valor y generar sinergias en un círculo virtuoso que contribuye a entregar mayor bienestar social.

Para seguir innovando en Seguridad Social y democratizar el acceso a la excelencia en escenarios dinámicos como los que vive Chile, Caja Los Andes ha firmado una alianza con Betterfly, plataforma de beneficios que transforma los hábitos saludables en donaciones sociales y un seguro de vida cuya cobertura crece sin costo, que busca contribuir directamente al bienestar físico, mental y financiero.

El trabajo conjunto entre Caja Los Andes y Betterfly permitirá dar acceso sin costo a un seguro de vida e invalidez que parte en CLP $1 millón para 4 millones de afiliados, además incentivar hábitos de vida saludable y aportar directamente a causas sociales de alto impacto.

A través de esta alianza, Caja Los Andes y Betterfly dan un salto hacia adelante para revolucionar lo que entendemos por seguridad social con una propuesta de triple impacto: emparejar la cancha y democratizar el acceso a un seguro de vida e invalidez sin costo sin papeleos, ni exámenes médicos ni preexistencias para 4 millones de personas que parte en CLP $1 millón; fomentar hábitos saludables para aumentar sin costo la cobertura del seguro; y generar dividendo social a partir de la conversión de los hábitos saludables en donaciones sociales a fundaciones y causas sociales.

Al descargar la aplicación y sincronizarla con las apps de entrenamiento más utilizadas (Samsung Health, Google Fit, Apple Health, Strava, Fitbit, o Garmin Connect, entre otras) se registrará de forma automática la actividad saludable o deportiva del usuario para generar “Bettercoins”, moneda virtual con dos caras: una que podrá ser utilizada para aumentar sin ningún costo la cobertura del seguro de vida que parte en $1 millón de pesos para los colaboradores de empresas afiliadas a Caja Los Andes entre 18 y 85 años.

Esa cobertura varía según la edad de afiliado: por ejemplo, una persona entre 18 y 70 años tendrá inicialmente $200.000 en caso de fallecimiento, $1.000.000 por muerte accidental y $500.000 por invalidez accidental, mientras que un afiliado de entre 71 y 85 años estará cubierto en un principio por $1.000.000 en caso de fallecimiento accidental y $500.000 en invalidez accidental. La otra cara son donaciones sociales a diferentes instituciones.

A modo de ejemplo, al registrar 10 mil pasos se acumulan 100 Bettercoins, lo que significa sumar $10.000 adicionales de cobertura de seguro. O si la opción es meditar, durante 20 minutos se acumula la misma cantidad de monedas, que permiten adicionar $2.000 a la cobertura. Al lograr 300 Bettercoins, se puede efectuar una donación a diferentes causas sociales asociadas a la plataforma, como brindar a comunidades acceso al agua potable, fomentar la reforestación y aportar a la entrega de alimentos a familias vulnerables a través de ONGs tales como Water is Life, Trees for the Future, Leche para Haití y Red de Alimentos.

Los 4 millones de beneficiarios de esta alianza, son afiliados a Caja Los Andes de los más diversos orígenes, realidades y necesidades particulares, distribuidos de Arica a Punta Arenas. En estos tiempos de pandemia donde la vulnerabilidad se ha hecho presente en todos los ámbitos de la vida, esta alianza permite avanzar en la construcción de licencia social en torno a la nueva forma de hacer y entregar bienestar y seguridad social.

A través de esta alianza, Caja Los Andes y Betterfly, permiten emparejar la cancha, democratizar el acceso de los afiliados a un seguro sin costo, fomentar una vida saludable y entregar aportes directos a importantes fundaciones.

Los afiliados de Caja Los Andes -y quienes estén asociados al plan Sigo Siendo Andes- tendrán garantizado por seis meses la incorporación a este seguro de vida colectivo sin costo, el que luego pueden mantener en el tiempo al cumplir distintos desafíos de bienestar.

Este beneficio social que presentamos junto a Betterfly tiene la particularidad de apuntar al bien común, ya que implica un beneficio personal y también colectivo. En ese sentido, creemos que la real felicidad no se logra cuando hago cosas que me reportan una satisfacción personal, sino que se alcanza cuando somos consciente de que, a través de mis acciones, somos capaces de ayudar a otros y transformar sus vidas, que en este caso lo hacemos al apoyar causas sociales muy relevantes vinculadas al acceso a agua potable, la disponibilidad de alimentos para familias vulnerables y el combate del cambio climático a través de iniciativas de reforestación.

Creemos que la felicidad se logra cuando le hacemos bien a los demás y esta es la inspiración que nos motivó a Caja Los Andes y Betterfly a trabajar juntos para disponibilizar este innovador beneficio social que le cambiará la vida a millones de chilenos.