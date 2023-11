Cadem: opción “A Favor” sube al 38% y el “En Contra” sigue liderando con un 46% a tres semanas del plebiscito

Los resultados de la última encuesta electoral de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de noviembre, han sido publicados este domingo, con foco en el Plebiscito Constitucional del próximo 17 de diciembre.

La encuesta, que incluyó 705 casos abarcando 188 comunas, muestra cambios significativos en la opinión pública. Cabe destacar que, según la ley vigente, esta es la última encuesta que se puede difundir antes de las elecciones, ya que se prohíbe la publicación de encuestas electorales 15 días antes del evento.

Los datos revelan un aumento en la opción “a favor”, que sube a 38% (un incremento de 6 puntos), mientras que la opción “en contra” disminuye 3 puntos, llegando a 46%. Esta es la brecha más estrecha registrada desde mayo.

A pesar de estos cambios, aún hay un 16% de indecisos. De este grupo, el 24% probablemente votaría a favor y el 17% en contra, mientras que un 15% probablemente no iría a votar y un 44% no sabe o no responde. Si se extrapolan estos datos a la totalidad de los encuestados, el 55% votaría en contra y el 45% a favor, manteniéndose una distancia significativa entre ambas opciones.

En cuanto a la franja electoral, el 51% de los encuestados afirma haberla visto, lo que representa 14 puntos menos que durante el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado. La franja del “a favor” recibe una evaluación promedio de 4,3, mientras que la del “en contra” obtiene un 3,8.

Según la percepción de los encuestados, la franja del “a favor” comunica mejor sus ideas (43% frente al 30%), es más creíble (41% frente al 26%) y se percibe como más transversal (41% frente al 23%).