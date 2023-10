Jaime Bellolio y aniversario del 18-O: “Este fue un golpe a las instituciones democráticas, porque simplemente no creían en ellas”

Este miércoles 18 de octubre se conmemoran 4 años del estallido social, fecha en la cual comenzó una ola de protestas a nivel nacional debido al descontento de la ciudadanía.

Sin embargo, la fecha ha sido enlodada por los graves hechos de violencia que se suscitaron durante las multitudinarias movilizaciones, y que sigue generando coletazos hasta el día de hoy.

Sobre esto conversó con ADN Hoy el exministro secretario general de Gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio, quien señaló que “la tesis de que solo mediante movilizaciones se pueden lograr cambios sociales, es una tesis de la izquierda, pero no así de todo el resto de la población”.

“Uno de los problemas que ocurrió para el 18 de octubre no fueron las movilizaciones, que en Chile ha habido muchas, sino que fue la justificación de los hechos de violencia, con la cual coqueteó una buena parte de las autoridades, tanto en el parlamento como dirigentes de partidos”, agregó.

En esa línea, el también exdiputado UDI expresó que “lo que ocurre en octubre de 2019 no es únicamente el ámbito de la violencia, de hecho las manifestaciones dan cuenta de que había un malestar que por mucho tiempo no encontraba solución”.

“La promesa post dictadura era que si trabajabas más o estudiabas más, era tu esfuerzo y talento el que te llevaría lejos. Sin embargo, eso resultó no ser tan así, porque la economía de los 90 y principios de los 2000 crece a una tasa gigantesca, pero no así la expectativa de salarios”, explicó.

“Hay muchos tópicos que siguen pendientes: el tema de las pensiones, aunque se avanzó mucho con la PGU; en educación, salud o trabajo, faltan muchas cosas”, apuntó Bellolio.

Asimismo, el exsecretario de Estado dijo que “no hay duda que el Gobierno actual sale electo como consecuencia del estallido social, y la propuesta constitucional fallida del proceso anterior también es hija del estallido“.

“Las personas dicen que las causas que generaron el estallido no se han solucionado, y, por tanto, un número super alto cree que es muy probable que pueda ocurrir otro estallido. No es que lo quieran, pero como no se han solucionado los problemas, podría pasar”, prosiguió.

“Esta es una señal más de por qué tenemos que cerrar el ciclo constitucional este año“, aseveró.

“Golpe de Estado no tradicional”

Por otro lado, Jaime Bellolio abordó los dichos del expresidente Sebastián Piñera, quien aseguró que el estallido social fue un “golpe de Estado no tradicional”, respaldando estas declaraciones.

“Yo creo que fue un golpe al Estado, es decir, hubo un grupo de personas que con la violencia intentaron derrocar al poder establecido democráticamente“, afirmó.

“En un golpe de Estado hay una fuerza que, teóricamente, puede comandar el Estado luego, y no es solo es una fuerza destituyente, con la cual coquetearon muchas de las fuerzas de izquierda, el PC y otros sectores más radicales, donde hicieron todo lo posible para botar al Gobierno, y eso sí se asemeja a un golpe de Estado no tradicional”, sostuvo el exparlamentario.

En ello, Bellolio manifestó que “este fue un golpe a las instituciones democráticas, porque simplemente no creían en ellas“.

Consejo Constitucional

Finalmente, y sobre el trabajo del Consejo Constitucional, el exministro declaró que “no hay ninguna forma de poder comparar el proceso anterior con el actual“.

“Suponer que cancelar completamente a un sector, como se hizo antes con la lógica del odio permanente, con las funas, los golpes, agresiones, los dinosaurios, la farsa de una persona que decía que tenía cáncer y no era así, se ve en los números: en el anterior proceso, un 0,4% de las enmiendas lograron unanimidad, y en la de ahora está por sobre el 40%”, añadió.

Por ello, Jaime Bellolio confirmó que está a favor de la propuesta de nueva Constitución. “Yo espero que el texto sea aprobado y así cerrar este ciclo constitucional“, concluyó.