En los últimos días, el pleno del Consejo Constitucional, con mayoría de derecha, ha aprobado diferentes enmiendas que han causado controversia y rechazo incluso entre militantes de Chile Vamos. Y Jaime Bellolio, quien actualmente es docente Universidad Andrés Bello, donde fundó el Instituto de Políticas Públicas y el Observatorio Territorial, es consciente de esta situación.

Fue en conversación con ADN, que el exdiputado y exministro Secretario General de Gobierno, entregó su opinión acerca del actual proceso constituyente. “Veo que todas las fuerzas políticas se dan cuenta de que es mejor llegar a un acuerdo, es decir, cerrar el tema constitucional, que no hacerlo. Sin embargo, veo que hay demasiados incentivos a, en vez de cooperar para llegar a un acuerdo, a no cooperar. O al revés, hay demasiado costo de cooperar”, afirmó.

Luego, quien fue vocero durante el gobierno de Sebastián Piñera, agregó: “Me refiero a quienes consideran, desde el votante republicano, que este proceso no debió haber existido, hasta en la izquierda más dura, que esto no puede salir bien porque ellos no sacaron la mayoría, y, por tanto, hay que esperar otras condiciones revolucionarias, como han dicho la izquierda más extrema y una parte del PC”.

Tras ello, el militante de la UDI dio a conocer lo que cree que es la solución ante el alto rechazo que hay hacia la propuesta constitucional que trabaja el Consejo. “Es ahora donde hay que presionar por generar un acuerdo mayoritario, que parece ser lo único que podría dar vuelta la situación. No solo de las encuestas, sino que finalmente hacer viable un cierre exitoso del proceso“, sostuvo.

Su visión sobre las enmiendas aprobadas

Más adelante, al ser consultado por las enmiendas aprobadas en el pleno del Consejo Constitucional (generalmente, por el Partido Republicano y parte de Chile Vamos), Jaime Bellolio señaló que “mi impresión es que hay varias enmiendas, y si bien algunas de ellas pueden ser populares, lo que hacen es dificultar la posibilidad de llegar a un acuerdo“.

“Hay algunas de las enmiendas que obviamente las comparto. Y otras que no, como por ejemplo la eliminación de las contribuciones. Y otras que son más cercanas a un legítimo programa de gobierno, pero no necesariamente para un acuerdo constitucional (…) Varias de las enmiendas aprobadas no contribuyen en nada a que se genere un acuerdo transversal“, complementó.

Posteriormente, el exministro Secretario General de Gobierno, hizo un llamado tanto a la derecha como la izquierda. “Yo esperaría una diferenciación por parte de Chile Vamos. Y también que el Partido Republicano entienda, y la izquierda también —también es relevante en esto— entiendan que lo que necesitamos es comúnmente cerrar el ciclo y no partidariamente intentar cerrar el ciclo“, expuso.

La postura de Bellolio ante el anteproyecto de la Comisión Experta

En otra instancia de la entrevista, al preguntársele acerca de si, al igual que Evelyn Matthei, encontraba mejor el anteproyecto de la Comisión Experta, el exdiputado respondió: “El anteproyecto era mejor en el sentido que daba la opción de ese acuerdo, sin embargo, había varias materias que se dejaron al Consejo porque no hubo acuerdo en los expertos. Y además se dejaron al Consejo porque eran materias que tenían que resolverse de alguna manera con la composición que la ciudadanía escogiera”.

“Y a eso me refiero temas como libertad de elección en materia de salud, propiedad de los fondos, que por supuesto que a mí me parecen bien. Sin embargo, hay otras, ya que creo que no deben estar en una constitución, que son súper legítimas y que tienen que estar en la discusión legal, pero no en la Constitución. Y otras que sí deben estar en la Constitución, por ejemplo el rango constitucional de los tratados internacionales“.

Su crítica al artículo sobre la exención de contribuciones

Minutos después, Jaime Bellolio habló de las enmiendas que considera que no ayudan a la viabilidad de este borrador de nueva Constitución. “La exención de contribuciones, derechamente, no la comparto, creo que no tiene que estar en la Constitución ni estoy de acuerdo con la medida“, declaró.

Y al preguntársele acerca de por qué está en contra de esta enmienda que exime a nivel constitucional del pago de contribuciones, el exministro contestó: “Primero porque no debería estar un impuesto en la Constitución. Y segundo, porque eliminarlo es regresivo y perjudica a los municipios“.

No obstante, el otrora diputado asegura que no existe una enmienda, que a la fecha, le impida votar apruebo en el plebiscito de diciembre. “No hay alguna que te dijera, ese es como el botón rojo con el cual se cae todo. Porque además quedan todavía algunas instancias de corrección. Hay enmiendas buenas, un tercio de las enmiendas se aprobó por unanimidad, cuestión que es importante. Hay otras que también son avances con respecto a la actual“, explicó.

Precisamente, sobre el plebiscito de salida, el exministro planteó que “más que el texto, creo que las personas lo que van a evaluar es el contexto, y en eso la política está siendo rechazada. Por eso es que se aprueban enmiendas y no aumenta la aprobación del texto, porque se rechaza la política“.

Finalmente, acerca del proyecto de nueva Constitución que actualmente se debate y redacta en el Consejo Constitucional, Jaime Bellolio expresó: “Para que sea viable necesita moderarse en algunos aspectos el texto actual. Y generar el consenso también con todas las fuerzas que no solo crean, sino que quieran sinceramente cerrar el ciclo constitucional en diciembre“.