Ministra Tohá y proceso constitucional: “Tenemos que poner la energía en que resulte”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá se refirió la mañana de este lunes 25 de septiembre en ADN Hoy a cómo avanza el proceso constitucional, reconociendo que el Ejecutivo tiene “preocupación” por cómo se han ido aprobando algunas normas durante los últimos días que han generado polémica, agregando que “tenemos que poner la energía en que resulte” el trabajo y se pueda avanzar en una nueva carta fundamental.

“Hay preocupación efectivamente porque tenemos una cuenta regresiva y una segunda oportunidad que no quisiéramos que se perdiera, vemos que el debate empieza a mostrar que hay distintos sectores, y la sensación de que el proceso podría estar repitiendo algunos de los problemas del proceso anterior desde el punto de vista de que una mayoría que se instala hace valer esa mayoría sin tener presente que esta no es una ley más, esto es la ley de las leyes y lo que debiera reflejar es el acuerdo de la sociedad y no la mayoría del momento“, dijo la titular del Interior en ADN Hoy.

“Todos esperamos que no se cometa el mismo error”

En ese sentido, la ministra Carolina Tohá señaló que la idea es que la Constitución refleje “los acuerdos de la sociedad”, como se indicó en diversos sectores políticos después del proceso de la Convención Constitucional, por lo que se espera que no se cometan los mismos errores.

“Los que son mayoría ahora, mañana no van a ser y la Constitución va a seguir ahí. Las cosas en las que tenemos diferencias deberían resolverse a través del gobierno que gana cada vez, las leyes que dictamos. La Constitución en cambio debería revelar las cosas en las que tenemos acuerdos, es el corazón para que sea sostenible, para que tenga la confianza ciudadana es una Constitución que refleje los acuerdos de la sociedad, en eso cerró en el proceso anterior y creo que todos esperamos que en este no se cometa el mismo error”, indicó la ministra.

La titular del Interior además descartó que en este momento el gobierno esté pensando en una alternativa por si gana nuevamente el Rechazo en el Plebiscito del 17 de diciembre próximo, indicando que la energía debe estar puesta ahora en que el proceso resulte.

“Sinceramnete no por ahora, porque en este proceso tenemos que poner la energía en que resulte, no estar mirando para el lado, hay que estar poniendo todo el esfuerzo, por eso nosotros como gobierno hemos evitado trenzarnos en el debate que solo van a obstaculizar esto, más bien queremos tender puentes que ayuden a que se genere un clima mejor y que podamos sacar con éxito este proceso”, puntualizó la ministra Carolina Tohá en ADN.

