El último año ha marcado un cambio significativo en la vida de Beatriz Sánchez, la ex candidata presidencial por el Frente Amplio y ex convencional del proceso constitucional en 2022. Actualmente, se desempeña como embajadora en México, cargo desde el cual enfrenta un desafío que la ha llevado a comenzar una nueva vida en el extranjero.

En una entrevista en el programa Dos en la ciudad de The Clinic, Beatriz Sánchez compartió sus experiencias y reflexiones sobre su nuevo rol como embajadora. Aunque conocía México por trabajo previo como periodista, nunca imaginó ocupar el cargo diplomático que tiene hoy. “El Presidente me llama y me dice ‘mira, me gustaría que fueras’ y con una misión en específico desde las relaciones internacionales“, dijo.

Uno de los aspectos destacados de su labor diplomática ha sido la organización de actividades en conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile. “Hubo una sesión solemne en la Cámara de Diputados que le dedicó una mañana a los 50 años y se anotaron para hablar todas las bancadas de todos los partidos políticos, haciendo un reconocimiento al Presidente Salvador Allende. Para México este Golpe de Estado no es un tema solo Chileno, sino latinoamericano“, afirmó.

“Hay un ejercicio de memoria hecho en México que no ha sido hecho en Chile, y a mí eso me impactó mucho“, complementó.

Luego, agregó: “Creo que es porque este hecho para nosotros es muy presente. La fecha del Golpe fue hace 50 años, pero los efectos de la dictadura están muy presentes. Lo he explicado varias veces acá, porque no se entiende que haya tanta tensión en esta época. Tuvimos una dictadura de 17 años, un proceso transicional del que estoy muy orgullosa, pero Pinochet estuvo en la Comandancia en Jefe del Ejército hasta el 98“.

Su experiencia en la Convención Constitucional

En cuanto al proceso constituyente, Beatriz Sánchez admitió que se mantuvo alejada de los acontecimientos en su país natal por razones de salud mental. La experiencia del proceso y el resultado del plebiscito de septiembre de 2022, en el que el rechazo ganó con un 62% de los votos, la afectaron profundamente.

“Yo siento que a mí lo que me gustó de ese proceso es lo que creo que a todo el mundo le cargó. Creo que ese va a ser el espacio más democrático en el que voy a estar nunca jamás. Había gente que venía de política barrial, de organizaciones sociales, que era la mayoría“, sostuvo la periodista.

“A propósito me alejé de lo que pasaba en Chile, por sanidad mental. Para mí fue muy doloroso lo que pasó el 4 de septiembre del año pasado. Después de terminar un proceso constituyente que fue muy exigente, el resultado del plebiscito, que fue un mazazo, yo creo que me habría quedado en cama dos meses“, añadió.

Finalmente, acerca del proceso constituyente anterior, Beatriz Sánchez expresó: “Me dio una pena muy profunda. No solamente había mucho trabajo, sino que había una esperanza de algo. Y me habría quedado en cama. De hecho, me quedé en cama por una semana. En serio, no quería saber de nada“.