Fiestas Patrias: Presidente Boric califica como “una invitación muy potente” mensaje de monseñor Aós en te deum

Tras el te deum ecuménico en la Catedral de Santiago, el Presidente Gabriel Boric regresó, junto a su gabinete, al Palacio de La Moneda para participar de la fotografía protocolar con el equipo de secretarios y subsecretarios de Estado.

Destacando los 213 años de independencia de Chile, el Mandatario hizo hincapié en el “derecho a forjar nuestro propio destino. Tenemos que honrar esa libertad, hay que cuidarla, cuidando la democracia, cuidando nuestra patria y la solidaridad entre nosotros”.

Luego, respecto a la homilía misma, aclaró, antes que todo, que no tiene “el don de la fe”, aunque “me parece que tanto ayer, en la catedral evangélica en Puente Alto, como hoy, se hicieron llamados potentes por parte de las diferentes iglesias de nuestro país a la unidad, a la solidaridad y en particular, destaco en la homilía de hoy cuando se nos invita a no pasar de largo frente al que sufre, a no ser indiferentes, a no dejar de actuar ante el dolor. Ese mensaje es tremendamente potente y lo tenemos que practicar todos los días. A mí me inspira en el ejercicio de Gobierno”.

Hacia el final, invitó a la ciudadanía “a que celebren harto, con responsabilidad, por cierto. Si van a tomar, que no manejen: no ser más valiente ni más choros (…) Disfrutemos en unidad y con harto cariño, en familia, con amigos”.

Plan Nacional de Búsqueda

El arzobispo de Santiago, Celestino Aós invitó a entregar anónimamente a la iglesia Católica la información que pueda aportar al Plan Nacional de Búsqueda. Ante esto, el Presidente Boric puso énfasis: “La reflexión que hace es hacia toda la sociedad: quienes pudiendo haber hecho más, no lo hicimos. Y eso es algo que cada uno tiene que reflexionar. Valoro mucho el llamado que hace a quienes tengan datos a entregarlos para poder conocer el paradero de los detenidos desaparecidos”.

“Hay más de 1.100 familias que están cruzadas por una herida que trasciende generaciones. Cuando algunos medios se preguntan por la reconciliación y por el rol que deben jugar las distintas autoridades o cualquier persona, yo les digo que el mejor rol para la reconciliación es la justicia, es la verdad, no el olvido. Es la memoria, la justicia y la verdad. El obispo ha hecho una invitación muy potente en esa línea”, añadió luego.

Luego, en un brindis a los funcionarios de Palacio, adelantó que viajará a la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas con el ánimo dieciochero, “a demostrar ese orgullo patrio que nos inunda“: “Los invito a brindar por Chile y su historia. Salucita“.