Ministra Vallejo califica como “preocupante” que los partidos de Chile Vamos no se sumen a declaración por los 50 años del golpe de Estado

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, calificó como “preocupante” la ausencia de la derecha en el llamado “Compromiso de Santiago”. El diagnóstico lo hizo un día antes de que los partidos de Chile Vamos leyera una carta alternativa a la propuesta por el Gobierno.

“Sería preocupante que los partidos de derecha no se comprometieran a cosas básicas como que la democracia hay que protegerla y respetarla siempre. Eso es la Constitución, las leyes, el Estado de Derecho, y que también los derechos humanos se respeten siempre, cosa de no repetir esto. Como que a cualquier persona le podía hacer sentido esto, lo mínimo de un consenso civilizatorio”, dijo la secretaría de Estado la noche del martes en el programa Stock Disponible, de Via X.

Luego agregó: “Nos ha costado siglos llegar a comprender que el sistema democrático es el mejor sistema, aunque tiene sus fallas, no es perfecto, pero es el mejor sistema que hemos encontrado para poder convivir en la diferencia, y resolver las mejores maneras de ordenar nuestra vida en común, respetando además nuestra dignidad como seres humanos individuales. Entonces, hay un esfuerzo que el Presidente está haciendo: no es una obligación, es una invitación, y en ese marco de invitación nosotros creemos que no hay razón alguna para no querer suscribir un compromiso tan básico y fundamental como que la democracia se respeta siempre”.

Suicidio del asesino de Víctor Jara

El suicidio del brigadier en retiro Hernán Chacón tras conocer el fallo por su rol en el crimen del cantautor Víctor Jara se cruzó con el fallecimiento del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. Los acontecimientos fueron motivo de opinión del Presidente Gabriel Boric: “Murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido. Y hoy día, cuando estamos próximos a conmemorar 50 años, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia“.

El domingo, el Mandatario “lamentó” sus palabras, dado el contexto en el que se emitieron. Mismo juicio que hizo la secretaria de Estado: “Hay sobreinterpretaciones del presidente, y él lo lamentó, justamente, porque entendió que en el contexto de sus palabras se interpretara como se interpretó”.

“Él nunca hizo mención a ningún caso en particular. Él habla sobre una trayectoria de cobardía que ha existido en nuestro país, y él mismo lo reafirmó. No se arrepiente de señalar que, efectivamente, en nuestro país, partiendo por el dictador Augusto Pinochet, se institucionalizó una cobardía por parte de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos que no quisieron colaborar, no quisieron entregar información, no quisieron pedir disculpas. Y cuando tuvieron que enfrentarse a la justicia, prácticamente huyeron”.

Secreto del informe Valech

Una de las iniciativas del Gobierno, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, ha sido la de levantar el secreto que rige sobre el informe Valech, que da cuenta de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura. Ante esto, la ministra Vallejo señaló que la propuesta legislativa es parte de una política pública, “de Estado, para avanzar en esta justicia transicional que es verdad, que es justicia, que es reparación, que es garantías de no repetición y que es memoria”.

“En el marco de la verdad, en el marco de la justicia y de la reparación, está el Plan Nacional de Búsqueda que requiere este levantamiento parcial del secreto del Informe Valech, respetando el consentimiento de las víctimas, pero contribuyendo a la descripción de las trayectorias de los detenidos desaparecidos y las víctimas a las violaciones a los derechos humanos. Todavía nos falta por conocer esta trayectoria de más de 1.400 detenidos y detenidas desaparecidas, principalmente hombres, y el Plan Nacional de Búsqueda necesita de esta información para poder avanzar. Pero como lo dijo el presidente, el respeto a las víctimas es clave en esto”, desarrolló después.