“No resolvimos ningún nudo pero estamos más avanzados: Guillermo Ramírez sobre la reunión entre el Gobierno y la oposición

Guillermo Ramírez, diputado y jefe de bancada de la UDI, conversó con La Prueba de ADN sobre el panorama político con miras a futuro que existe actualmente tras la reunión que finalmente se pudo llevar a cabo entre la oposición y el Gobierno.

Tras varias semanas de incertidumbre y en medio de un ambiente tenso, pareciera que finalmente se están dando los primeros pasos y la pregunta es si se podría hablar de avances como tal. Bajo la mirada del invitado, esto ya sería algo factible.

“A pesar de que no hablamos acerca de ninguna reforma en particular y no entramos a negociar ni al detalle de ninguna medida específica, pasaron dos cosas que a mí me parecen relevantes“, valoró. .

“La primera es que acordamos los temas sobre los cuales nos tenemos que sentar a conversar. El gobierno llegó a la reunión con la intensión de animarnos a que llegáramos a un acuerdo en materia previsional y en materia tributaria. Nosotros planteamos la necesidad de ampliar esta agenda”, detalló el parlamentario, apelando a otros temas como seguridad y salud.

Con esto, Ramírez sostiene que “van a haber temas difíciles en la conversación, que son tributarios, pensiones; temas de dificultad media, como de seguridad ciudadana (…) y van a haber cosas que van a salir fáciles como la agenda de probidad y el tema de la permisología”.

“La otra cosa por la que se sacó algo en limpio (…) -es porque- creo que siempre es buen decirse las cosas. Las últimas semanas fueron muy malas en términos de relación entre el Gobierno y la posición, las confianzas estaban muy quebradas (…) creo que es bueno para recomponer las confianzas, para recomponer el diálogo”, agregó, destacando que “estamos siempre obligados a conversar“.

“Estamos listos para empezar”

Más allá de que se haya llevado a cabo una primera reunión entre la oposición y el Gobierno y parezcan luces de esperanza con miras al futuro, Guillermo Ramírez enfatizó en que son a penas los primeros pasos que se dan.

El representante de la UDI reflexionó: “Estamos en el mismo lugar en el sentido de que hoy no resolvimos ningún nudo. Pero estamos más avanzados en el sentido de que nos pusimos de a cuerdo sobre qué temas vamos a hacer un esfuerzo para avanzar“.

“También hemos avanzado en el sentido de que esta catarsis era necesaria para poder restablecer las confianzas mínimas para poder conversar“, enfatizó. Así, mencionó que “pusimos las fichas; estamos listos para empezar“.

Frente a los cuestionamientos de lo tardío y el tema de los plazos, Ramírez apeló a la responsabilidad frente a la magnitud de la dilución. “Si llegamos a acuerdo, no va a ser la próxima semana, estamos hablando de un tema que va a tomar meses“.