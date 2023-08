Oposición reacciona a cambio de gabinete: critican llegada de Nicolás Cataldo al Mineduc

La tarde de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric llevó a cabo en La Moneda su tercer cambio de gabinete, hecho que inmediato desato reacciones de la oposición.

Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), los diputados Juan Antonio Coloma y Gustavo Benavente, señalaron que con este ajuste ministerial, el Mandatario “reconoce el mayor fracaso ideológico y refundacional del Frente Amplio”.

“(El Presidente Boric) se ha dado cuenta de que no puede seguir improvisando y requiere de la experiencia de otros sectores para tratar de darle gobernabilidad a nuestro país”, expusieron los congresistas UDI.

En ese sentido, desde el gremialismo indicaron que “lo importante ahora es que ese baño de realidad se traduzca en reformas que sí vayan en sintonía con los chilenos”.

“Se requería una cirugía mayor”

Por su parte, una vez conocido el cambio de gabinete, el secretario general de Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper afirmó: “Desde la oposición que estábamos en lo correcto cuando planteábamos que el Ministro de Educación no daba para más, que el Ministro de Desarrollo Social no daba para más y que aquí se requería una cirugía mayor”.

“Nos parece en ese sentido que el Presidente Boric ha ido entendiendo que cuando desde la oposición se le dicen ciertas cosas”, agregó el parlamentario RN, sumando que como partido les “habría gustado un giro más profundo después del descalabro que se ha producido con el caso convenios y la red de corrupción que se ha producido al alero del Gobierno”.

Respecto a la salida de Marco Antonio Ávila (RD) del Mineduc y a la llegada de Nicolás Cataldo (PC) a la cartera, el diputado Schlaper manifestó: “A nosotros nos parece que un Gobierno que evidentemente tiene un desfonde en los sectores de clase media, un desfonde en los sectores moderados del país, debe apostar por rostros que no pertenezcan a los sectores más radicales, salvo que en el Gobierno crea que el Partido Comunista y Comunes son de los sectores de centro”.

“Entonces, la invitación que le hago al Presidente es que haga un elenco que realmente sintonice con la ciudadanía”, complementó la autoridad de RN.

“No ha entendido nada”

En la misma tónica, el diputado y subjefe de la bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, critico la llegada de Cataldo a Educación.

“Es una clara señal de que el Gobierno no ha entendido nada. Hoy día la brecha de aprendizaje, la deserción escolar, la salud mental de los estudiantes, debería ser la prioridad y no la ideología del Partido Comunista que le ha hecho tanto daño a la educación en Chile. El gobierno no está entendiendo la crisis, cambia a un mal ministro por uno que lo va a hacer peor”, comentó el parlamentario.