Francisco Chahuán por dichos de Carlos Larraín: “Yo no comparto y no habría dicho esa frase”

Este lunes, el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, se refirió a los polémicos dichos de Carlos Larraín, quien aseguró que “al gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar“.

En detalle, el pasado lunes Larraín fue consultado por las medidas pro crecimiento económico, inversión y el nuevo pacto fiscal que fue presentado por La Moneda. En ese contexto, el ex presidente de RN dijo que “yo creo que al gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar (…) hasta que grite cosas cuerdas”.

A raíz de esta situación, durante la tarde de esta jornada, el actual timonel de RN se refirió a los dichos y afirmó que no hay que descontextualizar esa frase. “Yo creo que hay que ser cuidadoso de no descontextualizar esa frase, porque efectivamente esa frase tal como está presentada, no contribuye a generar un clima de diálogo que es fundamental en política y para retomar la confianza de los ciudadanos“, manifestó.

En esa línea, el presidente de RN aclaró que la polémica frase de Carlos Larraín “decía relación más bien con las nulas propuestas en materia económica, que buscan poner sobre la mesa una política que ponga eco en el crecimiento económico y que ponga acento en una política pro inversión“, publica La Tercera.

“No habría dicho esa frase”

Pese a esto, si bien Chahuán recalcó que la frase estaba descontextualizada, el senador dijo que “yo no comparto y no habría dicho esa frase“. Por otro lado, el legislador también se refirió al pacto fiscal.

“Sí tenemos un problema, porque dentro del pacto fiscal, que había propuesto el ministro de Hacienda (Mario Marcel), faltaba la patita de generar una política pro crecimiento, pensando básicamente en que cada punto de crecimiento genera cerca de 800 millones de dólares, y ciertamente una política pro inversión y pro empleo es fundamental“, concluyó.

Finalmente, cabe mencionar que desde el oficialismo catalogaron los dichos del expresidente de RN como un intento “golpista” y de intentar “desestabilizar” al Gobierno de Gabriel Boric.