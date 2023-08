Oficialismo cataloga como intento “golpista” dichos del expresidente de RN, Carlos Larraín

La jornada de este lunes, los parlamentarios oficialistas catalogaron los dichos del expresidente de Renovación Nacional (RN) Carlos Larraín como un intento “golpista” al Gobierno de Gabriel Boric.

En detalle, la noche del pasado lunes, el expresidente de RN se refirió a las medidas económicas y al pacto fiscal presentado por la Moneda y aseguró que al Gobierno “hay que apretarlo hasta hacerlo gritar“.

A raíz de esta situación, la diputada del Partido Comunista (PC) Alejandra Placencia señaló que los dichos de Larraín revelan una actitud “golpista” por parte de la oposición, mientras que el diputado del Partido Socialista (PS) Leonardo Soto sostuvo que la intención de la derecha es “desestabilizar” al Ejecutivo.

Una actitud “golpista”

En esa línea, el diputado Soto dijo que “Carlos Larraín expresa claramente cuál es la estrategia política de la oposición, reventar al gobierno, bloquearlo, no dejar que avance, paralizar sus reformas, y ojalá en algún momento desestabilizarlo“.

“Es una conducta lamentable de la oposición que no se da cuenta de que Chile no puede esperar más. Yo llamo a la oposición a que esté a la altura del desafío y el reto que tiene Chile, que es volver a poner en marcha el país. Ese es el objetivo de Chile y de este gobierno, no hacer chillar o gritar a nadie”, agregó.

Asimismo, el jefe de bancada del PS, Daniel Manouchehri, consideró que al parlamentario no le interesa el país. “Nuevamente, demuestra el bajo nivel. No les interesa el país. Su único interés es que le vaya mal al gobierno. Se necesita sacar reformas que necesita la gente(…) El señor Larraín representa en lado oscuro de la fuerza, es de una actitud rasca, pequeña, las emociones golpistas nada contribuyen“, afirmó.

“El Gobierno no asume que es minoría”

Finalmente, el presidente de RN, Francisco Chahuán, no se refirió en detalle a los dichos de Larraín en CNN Chile, sin embargo, reveló que no está de acuerdo con sus palabras. “Yo soy partidario de entender que la política tiene que estar al servicio de las personas, de posibilitar un acuerdo y entendimiento que permita sacar adelante reformas estructurales, pero el gobierno se confunde porque no asume que es minoría en el Senado“, concluyó.