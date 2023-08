Senador Coloma y discusión sobre el Pacto Fiscal: “No tengo idea de en qué consiste”

Juan Antonio Coloma, presidente del Senado, conversó con La Prueba de ADN, sobre la discusión en torno al el Pacto Fiscal, el trabajo legislativo en materia de seguridad, y otros tema que se han tomado la agenda en los últimos días.

La discusión política bajo un escenario económico sigue generando diversas polémicas y da cuenta de un tenso momento entre las diferentes posturas. Además, la promulgación de la Ley de Royalty Minero marcó un nuevo precedente.

Frente al contexto de declaraciones cruzadas, el invitado apuntó que “se ha puesto de moda ir de pulla en pulla”, con declaraciones que dirigen “a enfrentarse más que a entenderse; no ayuda mucho a lo que el país sí necesita”.

Así, se busca llegar a un acuerdo para el Pacto Fiscal como el objetivo principal por parte del Gobierno y gran parte del oficialismo. Sin embargo, no todos los sectores ven con buenos ojos cómo se ha dado la situación para establecer el diálogo; no están conforme con la disposición ni la claridad de la propuesta.

“A mí me hablan de un pacto y no tengo idea de en qué consiste“, declaró Coloma. “A uno le baja la duda respecto de qué significa invitar a un pacto en circunstancias en que uno no sabe en qué consiste”.

Responsabilidad política

Detrás de la discusión del Pacto Fiscal, existen partidos que ponen algunos puntos que pueden ser considerados como requisitos o exigencias. Pero también puede ser abordado como acciones responsables ante un contexto polémico que genera discordia; así lo ve el presidente de la Cámara Alta.

Señaló que debe existir “la necesidad de tener responsabilidades políticas a la luz de otros temas que van ocurriendo en el país”. Esto, aludiendo a temáticas más allá de la disposición del Gobierno en avanzar en el diálogo en torno a su propuesta.

“Tiene que haber una responsabilidad pública respecto al uso de los recursos“, complementó Coloma, haciendo referencia a los recientes casos de corrupción que se han destapado en los ministerios.

“Pareciera que la única solución que tiene el Gobierno (…) que el único tema que importa, es el tema de impuestos. Yo creo que hay un motón de otros temas que son importantes”, enfatizó.