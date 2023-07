50 años del golpe de Estado: oficialismo y oposición reaccionan a invitación del Presidente Boric a firmar condena transversal al quiebre democrático

Las reacciones luego que el Presidente Gabriel Boric anunciara que invitará a los partidos políticos a firmar un documento que condene el golpe de Estado que sufrió Chile en septiembre de 1973, no se hicieron esperar: el jefe de bancada de los diputados y dipuatadas de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, descartó de entrada la propuesta. Y este domingo se supo que, desde la oposición, no fue el único.

El senador Manuel José Ossandón (RN) si bien mostró un matiz respecto a su correligionario, también condicionó, al menos, su participación:

“El Presidente está haciendo un jaque, una estrategia simbólica para fimar algo que yo estaría dispuesto a firmar siempre y cuando en ese documento se reconocieran las causas. Aquí el Partido Comunista y la ultra izquierda no reconocen que no existiría Pinochet si no hubiera habido un Allende”.

“Si el Presidente Boric quiere hacer algo, que no sea una estrategia política, una señal, bueno, hagamos una verdad de todos para que todos los sectores seamos capaces de reconocer las cosas malas y caminar hacia el futuro. Pero hoy esto viene parcializado: solo lo de él”, concluyó el senador.

En el oficialismo, la posición fue diametralmente distinta: el diputado Juan Santana, del Partido Socialista, planteó:

“Lo que pasa es que el senador Ossandón intenta, también, instalar un contexto en donde se hace presenta la mirada que tiene respecto al periodo previo al golpe de Estado. Ahí efectivamente creo que hubo responsabilidades transversales de los sectores políticos, producto de eso llegamos adonde llegamos. Pero donde pondría el foco y creo que está la discusión central, es justamente el golpe de Estado: no se puede separar de la violación a los derechos humanos, porque es su origen. El golpe de Estado debe ser condenado de forma transversal”.

Por lo pronto, dentro de los partidos que conforman la oposición, solo Evópoli no ha hecho público su rechazo. La acción abre la posibilidad de que sea esta la única coalición que se comprometa a condenar lo ocurrido.