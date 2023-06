La presidenta del Partido Socialista y senadora por el Maule, Paulina Vodanovic, estuvo en La Prueba de ADN y se refirió al caso del Minvu entre otros temas de la contingencia política en el país.

Las últimas horas han estado marcadas por la polémica ocurrida con la Seremi del ministerio de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta, que se ha ido agudizando con ribetes netamente políticos, con diferentes actores involucrados.

Frente a esto, lo primero que destacó la invitada es que “es necesario que se transparente toda la información de las asignaciones”, considerando también que “es una práctica que se hace muchos años de esa manera. Lo que no quiere decir que esté bien hecha o se justifique”.

El rol del ministro

Como respuesta a eso, se comenzaron a realizar diferentes tipos de investigaciones y estudios. Pero otra de las aristas más significativas es el cuestionamiento que se le realiza al ministro Carlos Montes.

Respecto a este hecho en torno al jefe de la cartera, la senadora indicó que esto no se puede convertir en “una caza de brujas”. De igual manera, reconoce que “las autoridades tienen responsabilidades políticas“.

“Hay que esperar que se esclarezcan las responsabilidades, primero administrativas y luego judiciales (…) aquí lo que no puede pasar es que no pase nada. Me parece que es bastante grave”, añadió.

Profundizando en la involucración de Montes en el caso del Minvu, Paulina Vodanovic señaló que “este no es un problema de ministro y subsecretaria -Tatiana Rojas-, ni un problema de un partido con otro. Si no, más bien, es un problema de cómo funciona este sistema”.

Todo eso, “más allá de quién tenga la culpa, y evidentemente no se pueden eludir las responsabilidades, eso se establecerá una vez que están establecidos los hechos”, sostiene.

Declaraciones de Juan Ignacio Latorre

El senador Latorre (RD) también ha tomado una posición activa en torno a este conflicto, asegurando que el ministro Carlos Montes tenía pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo en Antofagasta, notificado por la misma subsecretaria Rojas

Bajo esta línea, la representante del PS consignó: “las palabras del senador Latorre son complejas, desde el punto de vista de que él contradice al propio ministro (…) yo no sé qué antecedentes tiene“.

“El ministro es el único que puede señalar si estaba en conocimiento o no. Ahora, si el senador Latorre tiene pruebas, tendrá que mostrarlas, porque es fácil tratar de inculpar a otra persona sin antecedentes”, agregó.

“Conversé -con Juan Ignacio Latorre- porque no me parece que sea la forma de abordar un tremendo problema (…) cuando uno habla, tiene que hablar con antecedentes fidedignos”, detalló.

Responsabilidad política

Bajo la perspectiva de la timonel del Partido Socialista, “no corresponde que los presidentes de partidos busquemos a quién culpar. Lo que nosotros teneos que hacer es pedir la transparencia, que se hagan las investigaciones”.

“Es el Presidente de la República quien designa al ministro y a al subsecretaria, por lo tanto, será el Presidente quien tenga que tomar decisiones acerca de si estima que hubo responsabilidad política”, complementó.