Presidenta del Consejo Constitucional y conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado: “Los chilenos esperan que nos pongamos de acuerdo y no abrir heridas”

La división de las presidencias de las comisiones en el Consejo Constitucional fue señalado como el primer hito de conflicto dentro del organismo. Una “pasa de máquina”, como se conoce coloquialmente a la imposición de una mayoría que, en este caso, evidenciaría una balanza en favor de la oposición, particularmente del Partido Republicano y Chile Vamos.

Beatriz Hevia, presidenta del Consejo, llamó a “desdramatizar” lo ocurrido: en conversación con El Mercurio, aseguró que “el que una mayoría se ponga de acuerdo para tener una presidencia no significa que vaya a anular la voz del otro, o que le niegue la posbilidad de debatir. Hay que desdramatizar esto y más bien tomarlo como lo que es y seguir mirando hacia adelante”.

En la entrevista, la presidenta también marcó algunas líneas: “de la vida personal no voy a hablar, hay que cuidar el proceso y no transformarlo en personas, sino en algo institucional”. Sobre el calificativo de ultraderechistas de su partido, el Republicano, dijo que ella no se considera así “en ningún caso”. También calificó de “error” referirse a la figura del dictador Augusto Pinochet, como lo hizo su correligionario, Luis Silva; y menos sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pues “los chilenos esperan que nos pongamos de acuerdo y no abrir heridas, esa es mi posición: mirar hacia el futuro y dejar en manos de otros la discusión respecto a lo que pueden o no ser los 50 años”.

Pese a lo anterior, no dudó en diagnosticar en discurso inaugural de la entidad al país en un estado de “crisis moral”. ¿Cómo se soluciona esa crisis? Precisó que con “la apertura al diálogo”; “que respetemos al otro más allá de nuestras diferencias, que sepamos escucharnos, oírnos, encontrar puntos en común”.

“No todas las crisis tienen un trasfondo moral, pero hace muchos años vivimos una profunda fracción del tejido social, tenemos relaciones entre ciudadanos muy rotas. Hemos visto casos de corrupción, de abuso, de colusiones, esas son inmoralidades, y esa es la moral a la que yo me refería; cuando vemos alumnos que le faltan el respeto a los profesores o al revés, o padres que no se hacen cargo siquiera de la pensión alimenticia de sus hijos. Esos son problemas de la moral”, planteó.

Propuesta de nueva Constitución

Encuestas han mostrado cierta suspicacia por parte de la ciudadanía, si se quiere, a este nuevo proceso. Por consecuencia, podría extrapolarse ese estado de sospecha al texto que del Consejo pudiera emanar.

Ante esto, Hevia previó que, “si se rechazara, pasará a ser materia del legislador. En la instancia anterior, fue el Congreso el que definió qué ocurría después, por lo que me imagino que sucederá lo mismo ahora si es que la ciudadanía no aprueba este nuevo borrador”.

Desafíos

Sobre las expectativas de la misma ciudadanía, la presidenta apuntó a lo “que logremos trabajar en conjunto, lo que significará tener un diálogo con todas las partes del proceso. Acá no se trata de que la mayoría pase máquina ni que la minoría sea obstruccionista, al contrario: el objetivo y desafío de la directiva es que todos nos sentemos en la mesa a conversar y podamos ponernos de acuerdo desde nuestros distintos puntos de vista y veredas”.

“Creo que es una responsabilidad de todos los sectores ver cómo reconstruimos el tejido social. Tenemos que recuperar la cohesión, que las personas puedan confiar en su vecino, que cada uno pueda ir a pedir una taza de azúcar, eso tan cliché, que podamos sentir la confianza de salir y pedírsela al de al lado. Eso es algo que trasciende al proceso constitucional, ya que afecta a todos los ciudadanos de Chile y por supuesto la política y los políticos tienen una gran responsabilidad, porque nuestras instituciones también están dañadas. Hay que recuperar esa fe pública”, precisó.