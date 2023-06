“Es un tema que no voy a volver a tocar”: Luis Silva se refiere a sus polémicos dichos sobre Pinochet

Este miércoles 7 de junio se instaló el Consejo Constitucional. Y uno que desde que llegó a la sede del Congreso en Santiago atrajo las miradas, fue el consejero Luis Silva. Esto, a raíz de los polémicos dichos que emitió la semana anterior acerca del dictador Augusto Pinochet Ugarte.

En entrevista con Icare TV, el abogado y militante del Partido Republicano, afirmó que sobre Pinochet tiene “un dejo de admiración por el hecho de que fue un estadista (…) Fue un hombre que supo conducir el Estado. Que supo rearmar un Estado que estaba hecho trizas“.

“Lamentablemente, en su tiempo a cargo del gobierno ocurrieron cosas que él no podía no conocer, que habría justificado y son atroces. Eso mancha lo que hizo por el país. Pero a 50 años desde el 73 debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno“, añadió después.

Ante estos dichos, varias personalidades políticas y activistas como también familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos se manifestaron en contra. Incluso, el Presidente Boric se refirió al asunto. “Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente antidemócrata“, sostuvo.

Y hasta, Rojo Edwards, un militante del mismo partido de Luis Silva, lo contradijo acerca del otrora autócrata. “Yo no creo que sea Pinochet un estadista, para ser claro (…) Yo no considero que una persona que estuvo 17 años sin parlamento sea un estadista“, aseguró el senador en CNN Chile, quien además lo trató de “dictador”.

La reflexión de Silva tras la controversia

Frente a esta polémica, Luis Silva fue consultado por La Tercera tras haber asumido como consejero constitucional. “La única reflexión que saco es que ese es un tema que no voy a volver a tocar desde el momento en que asumo oficialmente esta condición como consejero constitucional“, respondió el jurista.

Luego, agregó: “Precisamente no quiero referirme a ello porque es una polémica, por muy interesante o útil que pueda resultar a distintos actores. Es una polémica que está fuera del contexto de la discusión por la que yo estoy aquí y por la que llegué con los votos“.

Finalmente, Luis Silva señaló que “yo realmente quiero honrar y asumir con toda responsabilidad el mandato que me han dado, que he asumido oficialmente frente al presidente (provisional) Miguel Littin de hacer una Constitución, así que ahí solo me voy a enfocar“.