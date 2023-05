“Estadista jamás”. Sin etiquetar a nadie, pero sumamente contigente, el Presidente Gabriel Boric usó su cuenta en Twitter para referirse al general Augusto Pinochet, quien encabezó la dictadura cívico-militar que afectó al país entre 1973 y 1989.

El mensaje tiene como contexto las declaraciones del consejero constituyente del Partido Republicano más votado del país y de extrema derecha, el abogado y numerario del Opus Dei, Luis Silva.

En conversación con el poeta Cristian Warnken, Silva aseguró sentir “admiración” por el dictador, “porque fue un estadista”.

“Lamentablemente, durante su tiempo a cargo del Gobierno de Chile ocurrieron cosas, las que él no podía desconocer y que habría justificado y son atroces. Eso mancha lo que hizo por Chile“, dijo.

En relación a lo anterior, el Mandatario escribió: Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente anti demócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final, hizo todo lo que estuvo a su alcance x evadir la justicia. Estadista jamás”.

Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente anti demócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final hizo todo lo que estuvo a su alcance x evadir la justicia. Estadista jamás. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) May 31, 2023

Horas antes, durante esta misma jornada, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, también reaccionó a los dichos del ultraderechista.

“Evidentemente nos preocupa que exista negacionismo, que aún se pretenda justificar o validar una dictadura que violó derechos humanos, que masacró a gran parte de nuestro pueblo, que persiguió políticamente, que torturó y generó heridas hasta hoy (…) No me quiero referir a él en particular por una entrevista que además desconozco. Lo que sí puedo señalar es que en nuestro país tenemos una fuerza política donde varios de sus representantes se han reconocido abiertamente como pinochetistas“, señaló la secretaria de Estado.