Hay un tono de orgullo en la voz de Máximo Pávez al hablar del primer artículo del anteproyecto que consagró junto con los otros integrantes de la comisión de expertos del proceso constitucional: que Chile es un Estado social y democrático de derecho. “El artículo primero de la Constitución habla de la dignidad humana, que es inviolable; en el inciso segundo viene esta forma de organización, y dice que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que respeta derechos y libertades fundamentales”.

La frase fue la que usó al inicio de la entrevista en ADN Hoy de este lunes. Luego, a solo horas de votar el anteproyecto, puso en perspectiva el rol del organismo:

La primera discusión ocurrió en 2013, en la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet. Tras 10 años, “me preocupa que podamos transmitir la importancia de cerrar este ciclo constitucional del cual he contribuido en esta y otras etapas, de manera franca y leal. Hay un tema que solucionar, independiente de las bondades de la Constitución vigente, que considero que son muchísimas”.

Así las cosas, sobre los alcances del proceso cree que “la camapaña plebiscitaria permitió que la ciudadanía entendiera y dimensionara bien qué significa una Constitución. Creo que la Convención Constitucional hizo lo posible para trasladar todas las coyunturas, las deudas pendientes, los dolores de Chile, todas las discusiones a un texto constitucional de 400 artículos, en que había del derecho al descanso hasta justicia distinta si eras de pueblo originario. Las personas entendieron que la Constitución es un texto jurídico que permite organizar la comunidad política y no solucionar todas las coyunturas y problemáticas, porque para eso existe el Congreso, el Gobierno y todos entendimos que eran tareas delegables”.

Ahora bien, ¿cuál es el diagnóstico del ex subsecretario del texto a sufragar? “Llegamos al mejor texto posible en el contexto en el que estamos, que es: una primera etapa de personas elegidas por el Congreso nacional con sus preferencias, sin mayorías. Por tanto, haber consensuado un texto, con ambas miradas incorporadas (oficialismo y oposición) nos parece que es un gran avance”.

“Nosotros estamos incorporando el Estado social y democrático de derecho, que va a permitir, junto al respeto a las libertades y la promoción de la sociedad civil, hacer que el Estado tenga el deber constitucional especial en aquellos derechos sociales que establecimos: salud, educación, agua para el consumo humano, vivienda y seguridad social. Nos parece que ese deber de especial atención para que se desarrolle una discusión democrática en torno a fortalecer, maximizando con responsabilidad fiscal los recursos públicos, la satisfacción de esos derechos, nos parece interesante”, planteó luego.

Así las cosas, en igualdad de género, por ejemplo, hicieron “una actualización” en la que el Estado debe “promover la igualdad del hombre y la mujer en todas las esferas de la vida, pública y privada”.

El texto, resumió, es “bastante complejo”: “No es una cosa en la medida de lo posible; llegamos a un texto constitucional. La comisión experta tiene que marcar un camino, pero también un tono”.

Además, aseguró que hubo una suerte de acuerdo entre los integrantes de la comisión, por ejemplo, de no enviar mensajes por la prensa. Algo que pretende que se replique: “El consejo, donde hay una mayoría de un sector político con el que me identifico, hay un primer mandato: cuidar el tono, que estamos en una discusión constitucional y no política, que no se pueden replicar las lógicas de gobierno y oposición que hicieron tanto daño”.

Pero advirtió que hay cosas “que nosotros no pudimos solucionar del todo: la libre elección en salud; el derecho a la vida del que está por nacer. Nosotros lo vamos a reponer, de todas maneras”.

Así las cosas, en la interrupción del embarazo cree que “vale la pena incorporar el mandato especial de protección al legislador”.

En cuanto al futuro del nuevo organismo, entregó consejos:

“Es importante tomar el proceso con responsabilidad. Ya vivimos la experiencia de que un sector político, teniendo las mismas posibilidades, se negó a la posibilidad que en la instancia de la Convención Constitucional una visión importante del país se sintiera incorporada. Los resultados están a la vista: no solo por el tono o las normas que aprobó la Convención, sino también por la forma en que entendió aquella composición que no era mayoritaria. Espero y aspiro que los integrantes del consejo constitucional no se atrincheren (…) Lo importante es que ambos sectores entiendan la importancia de cuidar el tono, de no atrincherarse. Si es así, tendremos un buen resultado final”.