“El Stingo de la ultraderecha”: comparan a Luis Silva con exconvencional tras entrevista

Recientemente, el consejero constitucional electo Luis Silva dio una entrevista con el Diario Financiero, en la que habló de su vida y de su trayectoria política. En dicha instancia en la que hizo una declaración sobre la mayoría que obtuvo la derecha en la última elección, que ha causado gran controversia en las redes sociales.

Al ser consulta sobre su disposición a dialogar y a llegar a acuerdos en el Consejo Constitucional, el abogado señaló que ese “es el gran problema de Chile Vamos hoy. Ellos no ven esta diferencia. Para ellos dialogar es llegar a acuerdo. Para mí, no. En democracia la regla de la mayoría está para resolver el desacuerdo“.

“Si una de las partes dice ‘tiene que suceder esto porque estas son mis convicciones’, si no estoy de acuerdo, respondo ‘votemos’. Y esa es la democracia“, añadió después.

Tras ello, Luis Silva insistió y profundizó aún más en esta postura. “O sea, cuando nos hablan ahora de la necesidad de llegar a acuerdos, ¿por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen“, afirmó.

“Aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría. En esta lógica, no le tengo miedo al desacuerdo. No tengo ningún miedo al desacuerdo“, complementó.

Las reacciones en las redes sociales

Al conocerse estos dichos sobre los acuerdos y la relación de las mayorías con las minorías políticas en el proceso constituyente, las redes sociales rápidamente estallaron inmediatamente surgió una comparación: empezaron a decirle a Luis Silva el “Stingo de la ultraderecha“.

En el 2021, tras salir Daniel Stingo electo como el convencional con más votos, y días antes de que se instalara la Convención Constitucional, en Estado Nacional afirmó que: “Nosotros vamos a poner los grandes temas porque nosotros representamos a la gente. Los que ganamos representamos a la gente“.

Y uno que halló el parecido entre ambas declaraciones, fue Rodrigo Herrera, quien comparte panel con el exconvencional del Frente Amplio en La voz de los que sobran. “Bueno. Lo que dice el consejero Luis Silva en esta entrevista es lo mismo que le criticaron a Daniel Stingo. Exactamente, lo mismo“, planteó.

“El futuro nos contará si se le pasará la misma factura. No busco empates, solo constato un hecho“, adicionó.

Bueno. Lo que dice el consejero Luis Silva en esta entrevista es lo mismo que le criticaron a Daniel Stingo. Exactamente lo mismo. El futuro nos contará si se le pasará la misma factura. No busco empates, solo constato un hecho. La entrevista completa en el siguiente tuit pic.twitter.com/rTkv9rmYQZ — ROD HERRERA 🦊 (@rod_herrera) May 14, 2023

Además, Alfredo Joignant, también hizo la comparación. “Creí que con Stingo ya era suficiente: cuando las ultras convergen…“, comentó el sociólogo. A quien se le sumó el cientista político Patricio Navia, quien señaló que a Luis Silva “se le salió el Stingo que lleva dentro. Mal comienzo. Derechito a su propio infierno“.

Se le salió el Stingo que lleva dentro. Mal comienzo. Derechito a su propio infierno. / "cuando nos hablan ahora de la necesidad de llegar a acuerdos, ¿por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría?" /El profesor Silva |DFMAS https://t.co/UOV9diSzMr — Patricio Navia (@patricionavia) May 14, 2023

El arrepentimiento de Luis Silva

Al ver el efecto de sus dichos, el consejero constitucional salió a manifestar su arrepentimiento. “Debo reconocer que no fue una buena entrevista hoy en el Diario Financiero. Nosotros estamos dispuestos a conversar siempre“, sostuvo en su cuenta de Twitter.

“Y haremos todos los esfuerzos para sacar este proceso adelante, y eso necesariamente incluye escuchar al otro e incorporarlo al debate, lo que haremos“, agregó.

Finalmente, el militante del Partido Republicano y consejero más votado de los 51 electos, expresó que “en los próximos días nos concentraremos en prepararnos para este enorme desafío. Y con mucha humildad, haremos todos los esfuerzos por no repetir los errores del anterior proceso. Seguiré con buena fe tratando de dar lo mejor para Chile“.