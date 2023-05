María José Hoffmann, secretaria general UDI, critica la paridad en elecciones: “Es lo peor para las mujeres”

El pasado domingo 7 de mayo, se llevó a cabo en el país la elección de los miembros del Consejo Constitucional, proceso electoral en donde se aplicó la paridad, corrección por género que fue altamente criticada por la secretaria general del UDI, María José Hoffmann.

Los grandes ganadores de los comicios fueron los pactos de la actual oposición, consiguiendo 34 de los 51 escaños, siendo los principales vencedores los candidatos del Partido Republicano, con 23 electos, por sobre los 11 de Chile Vamos, esto tras la última corrección del Servicio Electoral (Servel) en la región de Arica y Parinacota.

Bajo ese contexto, a causa de la paridad, se realizaron siete cambios a lo largo del país, siendo uno de los más emblemáticos el de Juan Sutil en la región de O’Higgins, quien pese a haber obtenido más del 13% (más de 75 mil votos), fue reemplazado por su compañera de subpacto, Ivonne Mangelsdorff quien logró eso del 1,7%.

La crítica de Hoffmann

En esa línea, durante su participación en una edición especial por las elecciones de Mesa Central de Canal 13, María José Hoffmann arremetió con todo contra la paridad.

“Me carga la paridad, es lo peor para las mujeres. Me carga meterle mano a las urnas. Las mujeres no necesitamos ningún tipo de bastón más que la voluntad política de ser incorporadas”, señaló la exdiputada.

“El Presidente Boric lo hizo en su gabinete y no necesitó paridad, y los partidos en la medida que quieran involucrar mujeres, lo van a hacer, por tanto, depende de la voluntad más que de una imposición legal”, expuso la secretaria general UDI.

“Meter la mano a la urna y violar la igualdad ante la ley, me parece gravísimo, y entiendo, que en un tiempo más, le va a servir más a los hombres”, cerró María José Hoffmann.