Jaime Mañalich por isapres: “se necesita que el gobierno mande la ley corta y que se pida a la Corte Suprema aplazar el cumplimiento del fallo”

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió la mañana de este lunes en ADN Hoy al fallo de la Corte Suprema que obliga a las isapres a regir sus planes por una tabla única de precios, y devolver los montos cobrados en exceso a los clientes, generando así una crisis que de acuerdo a algunas aseguradoras, atenta contra el sistema.

En ese sentido, Jaime Mañalich indicó que la solución al problema es administrativa, ya que el gobierno debería apurar el ingreso en el Congreso de la ley corta de isapres, mientras que se debería pedir tiempo a la Corte Suprema para alargar el cumplimiento del fallo, el que se cumple el 31 de mayo.

“Necesita una salida administrativa que es que el gobierno se anime a mandar esta semana, antes de la semana distrital el proyecto de ley corta y que al mismo tiempo le pida a la Corte Suprema una postergación antes de la fecha límite que es el 31 de mayo para que el superintendente de Salud se pronuncie respecto de cuando se van a devolver los excedentes de las personas que han cotizado “en exceso” desde el primero de abril del 2020 a la fecha, y esa solicitud debe ser a mi juicio al menos de un año para que efectivamente se pueda volver al cauce legislativo y tramitar en el Congreso como corresponde una ley que supere esta situación”.

En tanto, al referirse a lo planteado por las propias isapres, que auguran el fin del sistema privado si se cumple totalmente con el fallo de la Suprema, el exministro Mañalich indicó que “yo creo que la postura de las isapres no es relevante, es ruido, el dictamen es que el superintendente de Salud tiene la libertad de manos (…) Hay mucho ruido, mucha comunicación, si el superintendente no cumple independiente de que haya o no ley corta, él está en desacato y no tiene otra opción que generar un mecanismo para ver cómo estos dineros van a ser devueltos a las personas y podemos discutir y convesar mucho, pero los hechos son los hechos y eso es que termina el 31 de mayo”.

A lo anterior apuntó que “el problema es complejo y coincido en que se ha perdido tiempo, esto es a pesar de lo primero que señalé, que todos están preocupados de forma exclusiva a resolver este nudo que afecta a las isapres, la consecuencia es que evidentemente tenemos una infraestructura de salud que no es óptima, que es escasa, que es poca y mantener funcionando una red integrada de salud público-privada como se hizo para el covid es imprescindible”.

Plan de invierno

El exministro Jaime Mañalich también criticó que las autoridades de salud lleven meses preocupados solo de las isapres, descuidando a su juicio el plan de invierno y la coordinación de una red integrada entre prestadores públicos y privados como se hizo para el covid-19.

“Es una distorsión gravísima para la necesidades de salud de la población, me preocupa más que la red hospitalaria público-privada no está fortalecida, no hay un programa claro para el invierno, no hay un presupuesto y este invierno va a ser extremadamente duro y se va a juntar con el aumento en las listas de espera, con fallecidos, con personas en las unidades de cuidados intensivos”, puntualizó.