“En tribunales las cosas se hacen de manera formal”: Suprema tras propuesta de dar más plazo por crisis de las Isapres

Este jueves, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a la crisis financiera que afectan a las isapres. También abordó la posibilidad de que se pueda solicitar una ampliación del plazo establecido para que las aseguradoras cumplan con la devolución de los cobros.

En detalle, se considera que a fines del año pasado la Suprema emitió un fallo que ordenó a las isapres aplicar la tabla de factores dictada por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019, y además restituir los cobros en exceso tras implementarla.

Por ello, en el marco de los diálogos que ha llevado adelante el Ejecutivo junto a legisladores y distintos actores del rubro con el fin de definir el modelo para efectuar los pagos, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, manifestó que está dispuesta a solicitar más plazo a la Corte Suprema, para la puesta en marcha del fallo.

“Estamos apurados, pero no descartamos solicitar más plazos a la Corte si es necesario, porque es un tema complejo. Si es necesario tener más espacio, no tenemos duda en pedir más plazo”, manifestó la secretaria de Estado ante la comisión de Salud este martes.

Respecto a los mecanismos, la vocera del máximo tribunal indicó que “hay una posibilidad de que se presente (una solicitud) en la Corte de Apelaciones, porque este fallo ya está en etapa de cumplimiento, o que se nos solicite directamente a nosotros”, destacando que la petición “solo se ha anunciado vía prensa“.

“Si alguien quiere pedir una ampliación de plazo, tendrá que fundamentarse”

Tras ello, Vivanco aclaró que “en los tribunales las cosas se hacen de manera formal, así que si alguien quiere pedir una ampliación de plazo, tendrá que fundamentarse y pedirlo como corresponde. Nosotros no hemos pedido ninguna solicitud en ese sentido, y por eso justamente no hay ninguna noticia, si no hubiera habido una resolución”.

“Mientras esté corriendo el plazo es el tiempo en el que se puede pedir la ampliación, de tal manera que mientras esté vigente se puede pedir una ampliación de ese plazo sin perjuicio de que lo que se resuelva”, concluyó.