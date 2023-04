Comisión de Ética de la Cámara sanciona con $270 mil a diputada Orsini por “telefonazo”

Durante la jornada del martes, la comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados resolvió amonestar a la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, acogiendo la solicitud de un grupo de congresistas gremialistas, luego que trascendiera que la también abogada llamara a la dirección de Recursos Humanos de Carabineros por una detención del exfutbolista Jorge Valdivia.

De acuerdo a la comisión, que escuchó la defensa de Orsini en la misma jornada, la parlamentaria incumplió deberes propios del cargo, según información de La Tercera.

A modo de amonestación, se le multó con el 5% de su dieta parlamentaria, equivalente a $270 mil. Pese a ello, la decisión definitiva aún está en redacción y a la esperar de notificar a la afectada.

El equipo de comunicaciones de la diputada señaló al medio citado: “Tengo la absoluta certeza de que no he cometido ninguna falta a la ética y resulta incomprensible que una comunicación entre autoridades sea entendida como tal. Estudiaremos el fallo y no descarto utilizar ninguna herramienta que me otorgue el Reglamento de la Corporación e, incluso, herramientas legales de ser necesario, para determinar mi absoluta inocencia en este tema”

Dentro de los argumentos expuestos por el gremialismo, Orsini habría usado “en beneficio propio, de parientes o de terceros, la información reservada o privilegiada a la que tuvieren acceso en razón de la función que desempeñan”, además de “usar indebidamente el título oficial, los distintivos o el prestigio de la corporación para asuntos de carácter personal o privado”. Ello contravendría el artículo 346 del Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, en los números 1 y 3.

La situación ocurrió el 25 de enero pasado. La diputada se encontraba en La Habana, Cuba, en un congreso sobre economía, cuando Jorge Valdivia la llamó, relatándole de una situación álgida con carabineros que controlaron su identidad. Él no portaba su carnet. Ante esto, según dijo Orsini, llamó a la general Karina Soza, de la dirección de Derechos Humanos de la institución, para que, según su misma versión, la situación no escalara.

Finalmente, la diputada se autodenunció ante el Ministerio Público.