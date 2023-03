Juan José Lavín explica ausencia de María Luisa Cordero en programa radial tras polémicos dichos contra Fabiola Campillai

Fue en el programa Sentido Común, que conduce Juan José Lavín, donde la diputada María Luisa Cordero realizó sus dichos, transversalmente repudiados, en contra de la senadora Fabiola Campillai, en los que negó que su ceguera fuera total. A raíz de esta situación, el conductor de este espacio en radio El Conquistador, se refirió a lo ocurrido.

Vale recordar, que ante la discapacidad visual de la senadora Campillai, provocada tras que recibiera el disparo de una bomba lacrimógena en su rostro, que la Dra. Cordero afirmó en Sentido Común que “se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega“.

La reacción de la senadora Campillai y el respaldo que tuvo

Frente a la gravedad de esta declaración, por parte de la diputada que salió electa por Renovación Nacional y que actualmente forma parte de su bancada, la misma senadora Fabiola Campillai decidió expresarse. “Les agradezco este apoyo que hoy me están dando. De verdad, no entiendo cómo una persona trabajadora del área de la salud, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy“, sostuvo.

Esto, después de que el Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, solidarizara con ella y repudiara lo dicho por la diputada Cordero. “Quiero representar a todos los senadores y senadoras, y sumarme a la obligación moral que tiene la Corporación de respaldar a la senadora Campillai“, dijo el militante UDI.

“Y plantear a nombre de la Corporación y no solo de la comisión de Ética, hacer un pronunciamiento, siendo reflejo de lo inaceptable de estas expresiones que lo que hacen es violentar“, añadió después.

Juan José Lavín manifestó su disentir con la Dra. Cordero

Al inicio de la emisión del 23 de marzo de Sentido Común, Juan José Lavín quiso referirse a los dichos de la diputada María Luisa Cordero y a las reacciones que ha ocasionado. “Ella no va a estar con nosotros hasta el día lunes. Ni ayer ni hoy ni mañana (este viernes 24 de marzo) tampoco va a ser. Va a volver a estos micrófonos al inicio de la próxima semana“, explicó al comienzo.

“Se ha generado un revuelo extraordinariamente grande. Yo creo que, fundado en parte, por las declaraciones que ella hizo en este programa sobre la condición visual de la senadora Campillai“, complementó enseguida.

Tras ello, este periodista señaló que “cualquier distancia, crítica u opinión diferente que yo pueda tener respecto de ella, que la tengo en este tema y en otros, como ha quedado claro en este programa más de alguna vez, se la voy a plantear directamente a ella. Porque mi opinión, desde el punto de vista ético, requiere la presencia de la involucrada“.

Finalmente, antes de dar por cerrado el asunto, Juan José Lavín dijo sobre la diputada María Luisa Cordero, que “nos estaremos reencontrando probablemente el día lunes. Eso por de pronto“.