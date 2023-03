El expresidente Ricardo Lagos conversó con ADN Hoy sobre distintos temas de la contingencia política, con énfasis en los indultos que concedió el Presidente Gabriel Boric, y particularmente el del exfrentista Jorge Mateluna.

En primera instancia, el exmandatario fue consultado sobre sus declaraciones al diario La Segunda, en la que expresó que “no entiendo cómo Mateluna fue indultado de nuevo“. Precisamente desde la opinión pública le recordaron la facultad que aplicó sobre el condenado por la muerte de Tucapel Jiménez.

“Creo que hay una exageración en este problema“, sostuvo Lagos. “El tema que tenemos hoy es un país que le ha costado avanzar últimamente. Se produjo el estallido social que conocemos, pero también tenemos ahora que hay un alto grado de consenso de lo que tenemos que hacer hacia adelante. Yo creo que ahí es donde hay que poner el énfasis“.

Estado social de derechos

Ricardo Lagos Escobar analizó varios temas, haciendo una evaluación conjunta de los últimos sucesos que han marcado el primer año de Gabriel Boric, como el proceso constituyente, los indultos y la reforma tributaria, cuya idea de legislar fue rechazada en la Cámara. Esto generó una fuerte polémica en el mundo político.

En esa línea, sostuvo que “una vez que hay un alto grado de consenso en la nueva Constitución, tiene que haber un Estado social de derechos, en donde tanto los derechos políticos como los económicos y sociales deben ser para todos. Esto establece un cambio cualitativo con la situación anterior”.

“Lo importante es cómo somos capaces de construir una forma en que nos volvamos a reencontrar los chilenos. Y en ese contexto, me parece que los esfuerzos que se están haciendo son muy importantes, tanto del punto de vista de lo que está planteando el ministro de Hacienda, porque es obvio que tenemos que tener una mayor recaudación fiscal”.

El indulto y el Poder Judicial

Respecto de los indultos, Lagos hizo un planteamiento basado en la historia y comentó que “el indulto se entiende que es una facultad del rey, del príncipe, de esos tiempos, en donde se dice ‘mire, usted no puede disponer del derecho de vida de los ciudadanos’ y ahí surge la idea del Poder Judicial, como el poder independiente del soberano”.

“Ahora, cuando se plantea el indulto como una facultad del presidente, la reflexión que en su momento hice yo, hace ya bastante tiempo, fue que esto debiera, en verdad, si se quiere plantear un indulto, desde el punto de vista de la Constitución, debiera ser una facultad del Poder Judicial, porque son los que tienen los antecedentes de todos los delitos que se han cometido y son los que alguien puede pensar que ameritan indulto, más que una facultad presidencial”, argumentó el exmandatario.

Sin embargo, apuntó a que “es un tema que debe tratarse con una cierta ecuanimidad y no tratar de sacar pequeñas ventajas. Lo importante ahora es que si ya tenemos este entendimiento entre los chilenos, en que todos están acordes, en que tiene que haber un estado social y democrático de derechos, tenemos un principio de entendimiento que antes no existía y es ahí donde me parece que tenemos que ser capaces de construir consensos”.